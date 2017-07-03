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16 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü
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16 bin Suriyeli Türkiye'ye döndü

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 16 bin 432'si Türkiye'ye döndü.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 16 bin 432'si Türkiye'ye döndü.
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 16 bin 432'si Türkiye'ye giriş yaptı.
Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler Halep'in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönmeye devam ederken, Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Türkiye'ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyelilerin Türkiye'ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafına getiriliyor.
(Mehmet Ali Dağ / İHA)

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