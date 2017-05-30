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16 bin genç çiftçiye 30'ar bin TL'lik hibe desteği
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16 bin genç çiftçiye 30'ar bin TL'lik hibe desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçilere 30'ar bin liralık hibe desteği sağlayacak programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, desteklerden faydalanmak için müracaatta bulunan 161 bin 529'unun değerlendirilmesi işleminin tamamlanarak hibe almaya hak kazanan 16 bin 67 genç çiftçi projesinin askıya çıktığını duyurdu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçilere 30'ar bin liralık hibe desteği sağlayacak programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, desteklerden faydalanmak için müracaatta bulunan 161 bin 529'unun değerlendirilmesi işleminin tamamlanarak hibe almaya hak kazanan 16 bin 67 genç çiftçi projesinin askıya çıktığını duyurdu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 2017 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerinin belirlenmesinin sonlandırıldığını belirten Çelik açıklamasında şunları kaydetti:
"2017 yılı için yapılan başvuruların, illerde kurulan Değerlendirme Komisyonları tarafından yapılan değerlendirilmesi 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erdi. 161.529 genç çiftçinin başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda 16 bin 67 adedi hibe almaya hak kazandı. Bugün saat 13.00'ten sonra projeden faydalanacak bu genç çiftçilerin hak ediş listeleri ilan edilecek olup Genç Çiftçi Projeleri uygulama takvimine göre 30 Mayıs-5 Haziran 2017 tarihleri arasında beş iş günü tüm il ve ilçe müdürlüklerinde askıda kalacak. Başvuru yapan genç çiftçiler, il ve ilçe müdürlüklerine başvurarak veya "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden durumlarını öğrenebilecekler. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 06-13 Haziran tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri ile yapacakları sözleşmelerden sonra projelerini faaliyete geçirmeye başlayacaklar. 2017 yılı için hibe verilecek 16 bin 67 projenin; 8.375'i büyükbaş hayvancılık (sığır), 165'i manda, 2 bin 860'ı küçükbaş hayvancılık (koyun-keçi), 1.020'si büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisi ve hayvan alımı, bin 423'ü arıcılık, 513'ü kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 50'si ipekböceği yetiştiriciliği tesisi, 359'u bağcılık ve kapama meyve bahçesi tesisi, 411'i mantar üretimi tesisi, 732'si örtü altı tesisi, 67'si fide-fidan süs bitkisi üretimi tesisi ve 92'si de tıbbi aromatik ve coğrafi işaretli ürünler alanlarında uygulanacak.

"BU YIL 16 BİN 67 GENÇ ÇİFTÇİMİZE 483 MİLYON TL'LİK HİBE KULLANDIRACAĞIZ"
2016 yılında başlattığımız ve üç yıl sürecek olan bu program kapsamında geçen sene 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırmıştık. Bu yıl ise 16 bin 67 genç çiftçimize 483 milyon TL'lik hibe kullandıracağız. Bu projeler içerisinde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında 165 bin 400 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Genç çiftçi projeleriyle ilgili verdiğimiz bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Verilecek bu desteğimiz, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun."
(Yağmur Yıldız / İHA)

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