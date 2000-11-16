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Aydın Can Çiçek

16-11-2000

O talihsiz olayların yaşandığı geceden yaklaşık 1 sene kadar önceydi. Telefonun diğer ucundaki genç kız, çalıştığı aylık dergi için röportaj yapma isteğini bildiriyordu. Çok satan bir dergi değildi bu. Adını dahi unuttum şimdi, tabi o genç kızın da... '' Olur '' yanıtını alır almaz röportajın yapılacağı Levent'teki eve doğru yola koyulmuş olmalıydı. Bu röportajı yapmak için hiç de istekli olmadığı bilinmiyordu henüz. Patronu ona böyle buyurmuş, o da ister istemez kabul etmek zorunda kalmış meğer.

'' İsteksizdim çünkü Ahmet Kaya'yı sevmiyordum '' diye itiraf etti genç kız. Müziğini sevmiyordu; Daha çok jazz ya da blues müzik seviyordu galiba, hatırlayamadım şimdi. Sakallı halini sevmiyordu; Sevmiyordu çünkü kafasındaki bakımlı erkek imajıyla tamamen tersti. Sevmemesinin nedeni aşırı milliyetçilik değil, onun temsil ettiği değerlerdi biraz da. Mesela Ahmet Kaya çok fazla Anadolu kokuyordu, hanım kızımıza göre değildi bu tarz. Onun ilgisinin, Avrupai ya da havai olanların üzerinde olduğu muhakkaktı.

Genç kız biraz arandıktan sonra nihayet evi buldu. Herkeste olduğu gibi gayet hoş karşılandı. Bu sıcak karşılamadan dolayı olsa gerek genç kız kikirdemeleri çınlattı odayı. O an hangi duygular içinde olduğunu itiraf edecek kadar rahatlamıştı. Bir kere, ev hiç de beklediği gibi çıkmamış!.. Duvarda bağlama asılı olacağını ya da odanın şark usulüne göre döşeli olduğunu falan düşünmüş!.. Oysa gayet modern bir evle karşılaşmış!.. Ahmet Kaya'yı sevmeye başlamıştı galiba, hem de sırf bu yüzden!..

O günlerde kasetlerinin peynir ekmek gibi satıyor ve her kanalda bir klibinin yayınlanıyor olmasının çok etkisi vardı bu aylık derginin ilgisinde, ne var ki sorulacak sorular o kadar da iyi hazırlanmamıştı. Yüreğinden geldiği gibi konuşan, '' oportünizme bulaşmamış '' biri için fazlaca eften püftendi sorular. Röportajı yapan şahıs onu hiç anlamamıştı. Öyle ki, raflardaki kitaplar ilgisini çekip '' Bunların hepsini okudunuz mu? '' diye sorduğunda, tevazu göstermekle göstermemek arasındaki o kısacık bocalamayı dahi kavrayamamıştı. Büyük bir iştahla şöyle yazmıştı; '' Kendisi o kitapların hepsini okuduğunu söylüyor ama ben duraksamasından yalan söylediğini anladım. '' Röportajı da şöyle sonlandırmıştı; '' Her şeye rağmen ben onu sevdim, tanıyınca siz de seveceksiniz. '' Sanki lütfeder gibi söylemişti bunu. O zamanlar bu genç kızın temsil ettiği çevrenin bakış açısı aşağı yukarı böyleydi.

MGD gecesindeki ilkel tepkilere bakacak olursak, aslında hiç şaşırmamamız gerekiyor. O kesimin Ahmet Kaya'yı sevmesi için hiçbir neden yoktu. Ahmet Kaya halkın değerlerini temsil ediyor, oysa onlar bu değerlerden özellikle kaçıyordu. Modern bir evi ya da pahalı bir cipi olduğunu görene kadar o röportajcı kızın hisleri de aynen böyle değil miydi? Benim konserlerime gelenlerin ayakkabıları çamurlu olur diyordu Ahmet Kaya. Çamurlu, yani gecekondu yollarını eskitir. Oysa eskiden beri bu fakir insanlar tiksindiriyordu ona çatal atanları. Haksızlığın boyutu o denli artmıştı ki, etrafta koşuşturan Kürt asıllı garsonlar bile daha fazla dayanamamış, ne olacaksa olsun demişlerdi Ahmet ağabeylerine. Onları durduran da yine o olmuştu.

Playboy olmakla övünen ve gazetelerin de bu namı ona yakıştırdıkları biri, ahlak dersi vermeye kalkıp, '' Yaptığın iş mi yani? '' diye gürlediğinde, esasen hepsine uyacak şu lafı yapıştırmıştı Ahmet Kaya. O babadan zengin kımıl zararlısının kulağına doğru eğilip, '' Sen anlamazsın, bu işler zamparalık yapmaya benzemez '' demişti. İş o salonda kalır demiştik ama yanılmışız.

Hikayenin gerisini hepiniz biliyorsunuz. Isıtılıp ısıtılıp atılan manşetler, o manşetlerde bin bir sövgü, bin bir suçlama. Yetmezmiş gibi bir de fotoşoplu fotoğraflarla insanlara hedef gösterilmeye çalışılmıştı. Dilini anlayan herkese, '' Yahu siz burada nasıl yaşıyorsunuz? '' diye şaşkınlık içinde soran bu ünlü sürgün, vatanını daha çok sevdiklerini iddia eden şaklabanların oyuncağı olmuştu adeta. Daha önce iki kez kalp krizi geçirmiş olan biri için oldukça zorlayıcı oluyordu bu durum. Nihayetinde daha fazla dayanamadı zaten. Belli ki zulüm o zaman da bitmeyecekti. Onu ölüme götüren yolda baş rolü oynayan Ertuğrul Özkök, sanki hiçbir şey yapmamış gibi elinde bir demet çiçekle mezarı başında bitivermişti. Artık bu kadarı da fazlaydı. O çiçekler büyük bir hışımla atılana kadar da yürekler soğumadı.

O günlerde kendi köşelerinde hakaret yazısı döşeyenlerin birkaçı bugün aramızda değil. Öldüler ve ölüm tarihlerini en yakınlarından başka kimse hatırlamıyor. Diğerlerine gelince, hala şen şakrak davranmaya devam ediyorlar. Sanki hiçbir şeye neden olmamışlar gibi. Sanki vicdanlarının rahat olması gerekiyormuş gibi. Bestelenmesi muhtemel enfes melodilere ve eşsiz bir bariton sese takas ettiğimiz pespaye yazılar yazmaya devam... 16-11-2000 tarihinde, küf kokan birer mumyaya dönüştüklerini bilmeden hem de. Kalın sağlıcakla...

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