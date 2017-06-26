Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan bot battı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan bot battı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kolombiya açıklarında 150 turisti taşıyan bot battı. Şu ana kadar kaç kişinin kurtarıldığı ya da kaç kişinin kayıp olduğu hakkında bir açıklama yapılmadı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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