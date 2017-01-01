01.01.2017 19:17 150 dolarlık su kapatma ücretini ödememek için...

Suyu kapatmadan sızıntıyı tamir ettirmek isteyince sonuç bu oldu. Suyu kapatmadan sızıntıyı tamir ettirmek isteyince sonuç bu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi, evdeki su arızasını gidermek için tesisatçı çağırdı. 150 dolar olan su kapatma bedelini ödememek için, sızıntıyı suyu kapatmadan tamir ettirmek isteyen ev sahibi bunun bedelini ağır ödedi. Tamir sırasında sızıntı giderek artınca apartmanda bulunan iki daireyi su bastı. Her iki evde de ciddi manada zararın meydana geldiği öğrenildi.



