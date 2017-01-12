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150 bin TL yüzünden çocuğu babasız doğacak
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150 bin TL yüzünden çocuğu babasız doğacak

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Ataköy Camii'nde çöken tentenin açma kapama sisteminin bozulduğu, sistem 150 bin TL tutunca Bakırköy Belediyesi'nin vazgeçtiğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden tekstilci iş adamının 8 aylık hamile eşi, 150 bin TL yüzünden çocuğunu babasız dünyaya getirecek.

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Ataköy Camii'nde çöken tentenin açma kapama sisteminin bozulduğu, sistem 150 bin TL tutunca Bakırköy Belediyesi'nin vazgeçtiğini söyledi. Olayda hayatını kaybeden tekstilci iş adamının 8 aylık hamile eşi, 150 bin TL yüzünden çocuğunu babasız dünyaya getirecek.
Ataköy Camii'nde önceki gün kar nedeniyle tente cenaze namazı kılanların üzerine devrilmiş, olayda Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Yaran, vefat eden Şengezer'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Buradaki tente Bakırköy belediyesi tarafından hazırlanmış ve hizmete sunulmuş. Yaz aylarında tentenin otomatik açma kapaması çalışmadığı için bu durum dernek yöneticileri tarafından belediyeye iletilmiş. Belediye de kendilerinin bu durumu iletildikten sonra tenteyi yapan firma ile görüşeceklerini söylemiş, firma ile görüşülmüş o da yüksek fiyat istemiş bana ifade edildiğine göre 150 bin lira bir para istemiş. Öyle kalmış" dedi.
Olay günü yaşananları da anlatan Rahmi Yaran, "Olay günü saat 10.45'de cami görevlileri camiye geldikleri zaman tehlikeyi fark etmişler, saat 11.00'de belediyeyi arayıp bana müdahale edilmesi gerektiğini, bu karların boşaltılması taleplerini bildirmişler. Onlar da ilgileneceklerini söylemişler. Ama saat 12.00'de bu telefona rağmen gelen giden olmayınca tekrar daha önceden bildikleri bir ismi aramışlar ve durumun ciddi olduğunu söylemişler. Kendisi şuanda görevde olmadığını, görevden alındığını ama ilgililere ileteceğini söylemiş. Daha sonra tekrar belediyeden bir başkasını aramışlar ve durumu bir daha söylemişler. Buna rağmen namaza kadar her hangi bir gelişme olmamış. Öğle namazından önce cami imamı cenaze imamına ayrıca bilgi vermiş. Şunu hem İstanbullular hem de tüm Türkiye'nin bilmesinin de fayda var. İstanbul'da cenaze işlerine cenaze imamları bakar. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilgili kuruluşu koordine eder. Dolayısıyla cenaze imamına cami imamı tarafından bilgi verilmiş ayrıca müezzine ezanı çok kısa okumasını söylemiş ve yine ayrıca tehlikeli bölgeye bir şerit çek demiş. Dışarıda cenaze namazı kılınmış arabaya götürülmüş geride bir taraftan cemaat dağılırken, bu üzücü olay meydana gelmiş. Belki yani o şerit ihlal edilmeseydi olmayacaktı. Anonslara rağmen niye tentenin altına girilmiş bunlar araştırması gereken konular" dedi.
Cami imamının cenazeyi kıldırıp kıldırmadığı ile ilgili soruya İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, "İşte anlatmak istediğim o o hangi imam cami imamımı yoksa cenaze imamımı yani onun için özellikle İstanbul'daki uygulamayı hatırlatıyorum ki çünkü cami imamı dışarıya hiç çıkmamış, diğerleri namazı kılmışlar yani cami imamımız değil. Böyle birşey varsa bile cami imamımız orada değil. Çünkü cenaze daha sonra kılınıyor. Cami imamımız hem daha önceden belediye ile irtibat kuruyor ve duruma müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor ayrıca anons yapıyor. Cami imamı ki buraya girmeyin tehlike var diye ayrıca şerit çektiriyor bütün bunları yapan cami imamı. Tabii biz ne söylersek söyleyelim olay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da araştırılacak ve durum ortaya çıkacak. Bunlar benim cami imamından aldığım bilgiler ve tutanaktır" dedi.
(Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe/İHA)
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