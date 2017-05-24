150 asker yemekten zehirlendi

Manisa'da yaklaşık 150 asker akşam yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, askerler tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Manisa'da yaklaşık 150 asker akşam yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, askerler tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'da 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay M. Arif Seyhun Kışlasında akşam yemeğinde çıkan çorba, tavuk, pilav ve yeni dünya yemeğinden sonra askerlerde bulantı ve kusma şikayetleri başlayınca yaklaşık 150 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinden itibaren yaklaşık 150 asker Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendikleri düşünülürken, tedavileri yapılan askerler sabah saatlerinde taburcu edildi. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Aykut Yeniçağ/İHA)