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'15 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz'
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'15 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 yıl içerisinde Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 yıl içerisinde Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceklerini söyledi.
Temel atma töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek ilçeye yatırımların devam edeceğini söyledi.

"15 YIL İÇERİSİNDE TÜM TÜRKİYE'Yİ DEPREME HAZIRLIKLI HALE GETİRECEĞİZ"
Toprakların yüzde 66'sının birinci ve ikinci deprem kuşağında olduğunu, nüfusun ise yüzde 71'inin bu topraklarda yaşadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise ülkeyi depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmaların başladığını vurguladı. Özhaseki, "Bizde belediyecilik biraz geç. Göçler olduğunda insanlar başlarını sokmak için bir tarafa alelacele bir şeyler yapmışlar. Ama devlet olarak bizlerin zamanında bunlara tedbir alarak köyden gelen kardeşlerimize bir plan dahilinde yer gösterip 'şuraya oturun' dememiz lazımdı. 60 sene öncesinde bunu demediğimiz için bu durumdayız. Hakikaten bunu zamanında yapabilseydik şimdi ikinci bir emek olmazdı. Şimdi yeni baştan başlıyoruz, tüm ülkemizi depreme hazırlıklı hale getirmek istiyoruz. Deprem korkulacak bir şey mi, deprem öldürür mü? 'Hayır'. Tabiatın bir kuralı var, deprem çalışıyor ve zamanı geldiğinde etrafı sarsıyor, deprem öldürmüyor. İnsanı öldüren kötü yapılar. Ülkemiz topraklarımızın yüzde 66'sı birince ve ikinci deprem kuşağında. Nüfusumuzun yüzde 71'i deprem kuşağındaki bölgelerde yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde 56 tane deprem var, 100 bine yakın insanımız can vermiş, 100 milyar dolarlık bu ülkenin kaybı var. Şimdi de yakın zamanda İstanbul'da gelecek depremden dolayı bütün hocalar bizi korkutuyorlar. Biz de hazırlık yaptık. Gelişen 5 sene içerisinde senede 500 bin bağımsız birimi yıkıp yerine yenisini yapacak formül geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bunu destekleyeceklerini, yakında kanun olarak çıkartılarak tüm Türkiye'de bir seferberlik çıkartılacağını ifade ettiler. İnşallah gelecek yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde bu işi yapmaya çalışacağız. Bütün sıkıntıları çözdük, kaynağı hazırladık. Meclis açıldığında inşallah yasa çıkacak ve gelecek yıldan itibaren bu çalışmalarla 15 yıl içerisinde tüm Türkiye'yi depreme hazırlıklı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte protokol üyeleri tarafından konutların temeli atıldı. Programa Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı.
(Turan Bulut/İHA)
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