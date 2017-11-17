17.11.2017 18:45 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 yaşındaki çocuk bahçede ölü bulundu. Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 yaşındaki çocuk bahçede ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki evin arka bahçesinde bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. Polis cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada cesedin Hidayet Görgülü Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Eyüp Ayhan'a (15) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Erdal Anak /İHA)

