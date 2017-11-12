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15 yaşında başlayan tutku 100 milyonluk değere ulaştı
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15 yaşında başlayan tutku 100 milyonluk değere ulaştı

Tekirdağ'da bir antikacı, 26 yıldır biriktirdiği ve yaklaşık 100 milyon lira değerinde olan antika eşyalarını açacağı müzede sergilemek istiyor.

Tekirdağ'da bir antikacı, 26 yıldır biriktirdiği ve yaklaşık 100 milyon lira değerinde olan antika eşyalarını açacağı müzede sergilemek istiyor.
Tekirdağlı 41 yaşındaki iş adamı Ümit Tahmaz, 15 yaşında eski para biriktirerek başladığı antika merakını milyonluk servete dönüştürdü. 26 senede 100 milyon Türk Lirası değerinde antika eşya biriktiren iş adamı Tahmaz, milyonluk antikaları şimdi Tekirdağ'da müze yaparak sergileyecek.
İhlas Haber Ajansına konuşan Tahmaz, ev ve iş yerinde sergilediği koleksiyonunda her antika eşyanın birbirinden değerli olduğunu belirterek, koleksiyonun içinde 555 tarihi tablo, tarihi dikiş makineleri, asırlık tespihler ve tarihi kılıçların olduğunu söyledi.

"2 ADET MÜZE AÇACAK POZİSYONDA ESERLERİM MEVCUT"
Tahmaz, antika sevdasının çocukluk döneminde başladığını belirterek, "Şu an 2 adet müze açacak pozisyonda eserlerim mevcuttur, ilk tarihi eserim 15 yaşında İstanbul'da Aksaray'da kapalı çarşıda para koleksiyonu olarak başladı. Şu anda dünyanın bütün paraları, kağıt paraları çil olarak bende mevcuttur. Tarihi objeler var, tarihi tablolar var, modern tablolar var. Benim koleksiyonum. Daktilom var, mesela dikiş makinelerim var, birbirinden değişik müzik aletlerim var. Benim koleksiyonum, yani şimdi bir adam tablo yapar, kimi adam para koleksiyonu yapar, kimi adam tespih koleksiyonu yapar, kimi adam gümüş obje yapar ama benim koleksiyonum bütün hepsini kapsıyor" dedi.

"TÜRK İNSANINA BİR GÖNÜL BORCU OLARAK SERGİLEYECEĞİM"
Tarihi bir bina bulduğu taktirde eserlerini sergileyeceğini belirten Tahmaz, "Tekirdağ'da bir binam vardı müze yapacaktım olmadı, denk gelmedi, istimlak olayı oldu. Şu anda Tekirdağ'da tarihi eser bina arıyorum tarihi eser binada eserlerimi ücret almadan Türkiye'ye, Türk insanına bir gönül borcu olarak sergileyeceğim niyetim bu, bunu en kısa zamanda yapacağım. Her şeyim hazır sadece bina arıyorum" diye konuştu.

HANEDANDAN KALMA ESERLER
Biriktirdiği antikalara değer biçemeyen Tahmaz, "Şimdi mali değer konusuna gelince bunun fiyatının ne kadar olduğunu ben tahmin edemiyorum, mesela gümüşün şu anda borsada 65 milyar, 925 ayar 2 kilodur. Şu obje gümüş olarak versem ham madde olarak versem 130 milyar. Hanedan koleksiyonum var. Topkapı Sarayı'nın, birebir hanedan altındır. O da aşağı yukarı 2 milyon yapar. Toplam bütçesi 100 milyon vardır. 100 milyonluk bir koleksiyonum vardır" ifadesini kullandı.
(Vedat Bayraktar - Emre Gülle / İHA)
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