15 Temmuz Zafer Anıtı ve Çamlıca'daki çalışmalar havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan ' 15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı'nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona yaklaşan anıt havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yapılan " 15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı"nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona yaklaşan anıt havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en çok mücadelenin yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen "15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı" yapımı hız kesmeden devam ediyor. Zafer Anıtında hain darbecilere karşı direnirken, şehit düşenlerin isimleri yer alacak. Anıtın, darbenin yıl dönümü olan 15 Temmuz'a kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 15 Temmuz'a sayılı günler kala yapımında sona gelinen anıt, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Anıtın yapımının devam ettiği ve işçilerin çalışmaları görülüyor.



ÇAMLICA GİŞELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Çamlıca Gişelerine hızlı geçiş sistemi kurulması için çalışmalar başladı. 4 gişe trafiğe kapatılırken, 30 Ağustos'ta bitmesi öngörülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Çamlıca Gişeleri'nin yıkılarak serbest geçiş sistemine geçilmesi için çalışmalar başladı. Gişelerin iki şerit İstanbul, iki şeridi ise Ankara istikameti olmak üzere 4 şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasının ardından Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başladı. TEM otoyolunun İstanbul istikameti ve Ankara istikametine olmak üzere toplamda 4 şerit trafiğe kapatılarak bölgedeki gişelerin yıkılması için işlemler başladı.

İlk etapta gişelerin trafiğe kapatılmasının ardından gişelerin üzerindeki tabelalar sökülerek gişeler yıkılacak. Ardından ise hızlı geçiş sistemi çalışmaları başlayacak. 30 Ağustos'ta tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Çamlıca Gişelerde de serbest geçiş sistemine geçilmiş olunacak.

Karayolları görevlileri tarafından yapılan gişelerin kapatılması ve hızlı geçiş sistemi çalışmaları havadan görüntülendi.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)