09.01.2017 16:12 15 Temmuz ve Sistem Değişikliği' konferansı ertelendi

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan '15 Temmuz ve Sistem Değişikliği' konulu konferans ileri bir tarihe ertelendi. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan '15 Temmuz ve Sistem Değişikliği' konulu konferans ileri bir tarihe ertelendi.



Körfez Belediyesi tarafından bu akşam Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün konuşmacı olarak katılacağı '15 Temmuz ve Sistem Değişikliği' konulu konferans, olumsuz hava şartları ve Ankara'da yürütülen yeni anayasa paketi çalışmaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

