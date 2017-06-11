Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
15 Temmuz'un yıl dönümünde yeniden meydanlara..
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

15 Temmuz'un yıl dönümünde yeniden meydanlara..

Türkiye, FETÖ’cü hainlerin kanlı darbe girişimini, 249 şehidinin ruhunu şad ederek ve yeniden meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak anacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mitinge katılacak.

Terör örgütü FETÖ'nün işi TBMM'yi bombalamaya kadar götürdüğü hain darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşık bir ay kalırken Ak Parti ve hükümet anma hazırlıklarına başladı.

15 Temmuz'u anma etkinliklerinin bir hafta sürmesi, demokrasi nöbetleri tutulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunlardan birine katılması planlanıyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinin üstünde savaş uçaklarının uçtuğu, TSK içindeki hain FETÖ yapılanmasının mensuplarının sokaklarda vatandaşların üzerine tanklarla yürüyüp ateş ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü gerek Meclis, gerekse Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinlikler ile anılacak. Tatile girecek TBMM 15 Temmuz günü özel gündemle toplanacak. Liderler ya da parti temsilcileri yapacakları konuşmalarla bir kez daha demokrasiye sahip çıkacak.

PROGRAM HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre, AK Parti genel merkez yönetimi de bir araya gelip neler yapılabileceği ile ilgili bir taslak program hazırladı. Buna göre etkinlikler bir haftaya yayılacak. Gerek genel merkez gerekse parti teşkilatları bu kapsamda konferans, panel, sempozyum başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Toplumsal duyarlılığın artırılmasına ilişkin programlar yapacaklar. Yapılacak bu programlara 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerin de etkin katılımı sağlanacak. Anma haftasının en anlamlı etkinliği demokrasi mitinglerini tekrar canlandırmak olacak. Türkiye'nin 81 ilinde 15 Temmuz sonrası yapılan ve haftalarca devam eden demokrasi mitingleri her ilde tekrar yapılacak. AK Partili bakan ve milletvekillerinin tümü illerine dağılarak vatandaş ile birlikte bu mitinglere katılacak. Türkiye'nin nasıl büyük bir beladan kurtulduğu bir kez daha anlatılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖPRÜ'DE OLABİLİR

AK Parti teşkilatlarının öncülük edeceği bu mitinglerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

Erdoğan'ın Ankara ya da İstanbul'da darbe gecesinin en ağır hissedildiği yerlerden birinde yapılacak mitinge katılacak. Bu kapsamda yıllarca AK Parti'nin seçim kampanyalarını hazırlayan Erol Olçok ve oğlunun darbeci askerlerin silahlarından çıkan kurşunlar ile şehit oldukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün önüne gitmesi olasılığı daha yüksek görünüyor.

KÜLLİYE KARŞISINA 'MİLLİ MÜCADELE ANITI'

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi toplantısında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit ve gazilerin verildiği Beştepe'deki Külliye karşısına "15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı" yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Anıtın daha önce bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü binası önüne yapılması kararlaştırılmıştı ancak anıtla birlikte yapılacak meydan için alanın uygun olmadığına karar verilmişti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Motosiklette tehlikeli şov !
Fiyatı 5 bin TL
30 yıllık ezgiler Yenikapı'da yankılandı
LYS-1 matematik sınavı başladı
'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı...'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudiler Erdoğan skandalı!
Suudiler Erdoğan skandalı!
Emekli ve memura 4 zam geliyor
Emekli ve memura 4 zam geliyor
Şenay Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri parçaladı
Şenay Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri parçaladı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
Van'da Emniyet'e saldıran 3 terörist yakalandı
İngiltere'de seçim şoku! Arka arkaya istifa ettiler
İngiltere'de seçim şoku! Arka arkaya istifa ettiler
Tanju Çolak gözaltına alındı
Tanju Çolak gözaltına alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Motosiklette tehlikeli şov !
Motosiklette tehlikeli şov !
Fiyatı 5 bin TL
Fiyatı 5 bin TL
30 yıllık ezgiler Yenikapı'da yankılandı
30 yıllık ezgiler Yenikapı'da yankılandı
LYS-1 matematik sınavı başladı
LYS-1 matematik sınavı başladı
'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı...'
'Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah yardımı...'
'Diriliş Ertuğrul' oyuncularına büyük ilgi
'Diriliş Ertuğrul' oyuncularına büyük ilgi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Trabzonspor'da şok istifa
Trabzonspor'da şok istifa
Kasımpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kasımpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
Evdeki 3 kişi öldürüldü !
Evdeki 3 kişi öldürüldü !

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English