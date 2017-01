10.01.2017 23:43 15 Temmuz'un kahraman şehidi o geceyi hissetmiş

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir program düzenledi. Bir otelde düzenlenen programa 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Eray Özyürek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Programa onur konuğu olarak katılan Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlu Ömer'le olan son konuşmasını anlattı. 15 Temmuz gecesi oğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden baba Halisdemir, "Oğlumla konuştuğumda 'Baba bugün ben nöbetteyim. İçimde ağır bir şey var. Yerimde duramıyorum' dedi. Bende 'Oğlum dikkat et ve bir bardak su iç, Yaradana yalvar' dedim. Son olarak 'Oğlum tedbirini al, her zaman için tedbirli ol, başına bir iş gelebilir' dedim. Bu arada bizim kasabada elektrikler gitti. Bizlere Almanya'dan 'Türkiye'de darbe var' diyerek telefonlar geldi. Daha sonra hiç haber alamadık. Saat 3'e kadar elektrik gelmedi. Geldikten sonra ben televizyona baktım, Özel Kuvvetlerde çok sayıda şehitlerin olduğunu öğrendim" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile valiler olarak telekonferans yöntemiyle bugün bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, "O toplantıda söz sırası İzmir ve Elazığ'a gelince Cumhurbaşkanımız şehidimiz Fethi Sekin'i andı. Cumhurbaşkanımız, 'Şehidimiz Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ile telefonda görüştüklerini ve Rabia hanımın vakur duruşunun kendisini çok etkilediğini' ifade etti. 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir ve binlerce isimsiz kahraman bu memleketin birliği, beraberliği için mücadele ettiyse, bir benzerini İzmir'de geçirdik. Polis memuru kardeşimiz Fethi Sekin nasıl bir imanla ve bir görev aşkıyla şahadete yürüdüğünü hepimiz canlı bir şekilde gördük" diye konuştu.

Elazığ basınının 15 Temmuz gecesinden nöbetlerin bittiği güne kadar meydanlarda halkıyla birlikte olduğunu vurgulayan Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca da, gazetecilerin devletin ve milletin bütünlüğü altında sokaklarda insanları aydınlatma yönünde gecesini gündüzüne kattığını söyledi.

Program, Vali Zorluoğlu'nun şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket vermesiyle son buldu.

