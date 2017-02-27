15 Temmuz'un çizgi filmi yapıldı

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürten ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hikayelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Evlat' isimli bir çizgi film hazırlattı.

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürten ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hikayelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Evlat" isimli bir çizgi film hazırlattı.

Ümraniye Belediyesi, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların hikayelerini gelecek nesillere aktarmak için "Evlat" çizgi filmini hazırlatmaya başlamıştı. Evlat isimli çizgi film o gece köprüde şehit düşen Muhsin'in oğlu Ömer'in gözünden 2023 Türkiye'sini ve dedesinin anlatımıyla o geceyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor ve çocuklara anlatmakta zorlanılan bu hain girişimi en anlaşılır dille çizgi sinemaya aktarıyor. 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak, unutturmamak ve yeni nesillere doğru aktarabilmek amacıyla yapılan çizgi filmin fragman tanıtım toplantısı, Ümraniye'de bulunan Crowne Plaza'da saat 10.30'da yapılacak.

