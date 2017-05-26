'15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu kesinleşti'

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunun raporla kesinleştiğini açıkladı.

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunun raporla kesinleştiğini açıkladı.

15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve Başkan Vekili Belma Satır, basın toplantısı düzenledi. Darbe Araştırma Komisyonu raporu hakkında bilgi veren Petek, "Bu rapor geleceğimiz açısından son derece önemlidir, pek çok çalışmaya referans olacaktır. Araştırmacılar bu rapordan istifade edecektir. Bundan sonra da hain darbe girişimini araştırmak isteyenlere bir yol göstermiş olacaktır. Bir yol haritasını ortaya koymuş oluyoruz. Raporumuzun bir terör örgütü olarak FETÖ/PDY'yi, 15 Temmuz darbe girişimini tüm boyutlarıyla, tarihi süreç içinde ele alan bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı rapor niteliğini taşıdığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Petek, 22 komisyon toplantısında 141 kişinin dinlendiğini ve yaklaşık 200 adet rapor ve belgenin komisyona sunulduğunu belirterek, "Yarım asırlık örgütün en ince detaylarıyla yapısını, 15 Temmuz ihanetini ve halkımızın şanlı direnişini birlikte göreceğimiz kıymetli rapor ortaya çıkmıştır. Rapor üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm FETÖ'nün ortaya çıkışı-gelişimi ve yapısı başlığı altında dönemler halinde örgütün kuruluşundan 15 Temmuz 2016 tarihine kadar olan genel tarihçe, gelişim ve yapılanma şeması, hiyerarşik ilişkileri, yurt içi ve dışı örgütlenmesi, gizli ve açık hedefleri, stratejisi, çalışma yöntemleri, örgütün güçlenmesini sağlayan iç ve dış faktörler, örgüte gelişme fırsatı veren iç şartlar ve argümanlar, örgütün finans, iş dünyası, medya, siyaset ve sivil toplum kuruluşları gibi legal görünüm altındaki illegal faaliyet alanları, örgütün yargıya, emniyete ve orduya hangi yollarla ve hangi süreçlerle yerleştiği, kamu kurumlarına yerleşmek, siyasi iktidarı zor durumda bırakmak ve her alanda gücü eline geçirmek üzere tertip ettiği, düzenlediği olaylar, örgütün silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin değerlendirmeleri ihtiva etmektedir. İkinci bölüm FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimden önceki genel durum, darbe girişiminin kronolojik seyri, öne çıkan olaylar, darbe girişiminin bastırılması ve rol alan kişiler anlatılmıştır. Ayrıca darbe girişiminin uluslararası bağlamdaki analizi, uluslararası boyutu değerlendirilmiştir. Üçüncü bölüm ise FETÖ tarzı örgütlenmeler ile demokrasiye yönelik her türlü müdahalenin önlenmesi hususunda tespit edilen sorunlar ile alınması gereken tedbirler ve yeniden yapılanma önerileri başlıkları altında. FETÖ/PDY'ye ait kavramların iyi anlaşılabilmesi için örgüt terminolojisini ekledik. Bazı kavramlar ve cümleler FETÖ üyelerinin bildiği şifreli kavramlar, bunu bir terminoloji olarak rapor sonuna ilave ettik" şeklinde konuştu.

Raporun tamamlanmasına ilişkin eleştirilere cevap veren Petek, "Bilgi, belge talep etmek üzere kurumlarla yaptığımız yazışmaların çokluğu, çok miktarda belge geldi. Komisyon toplantılarında biz bunu sadece şu kurumdan şu rapor geldi şeklinde bilgilendirdik. Ama onlar kapsamlı raporlar. Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz diye düşündüğümüz için zamanımızı aldı. Olayın sıcaklığı sebebiyle süre içinde yeni ve güncel bilgiler ortaya çıktı. Biz 3 Ocak'ta çalışmamızı tamamladığımızda yargı bağlamında istediğimiz bilgilerin pek çoğu gelmiyordu bize. Sonradan iddianameler geldi. Bu süreç çalışmalarımızı güncellememize neden oldu, bunu da açıklıyorum. Biz araştırdıkça 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık anlamında legal görünümlü illegal işler olduğunu, yargı, emniyet, silahlı kuvvetlere, üst bürokrasiye nasıl nüfuz ettikleri hakkında çok önemli detaylara ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

