'15 Temmuz'u sokağa inen bizim insanlarımız engellemedi mi'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününde yürümeye devam ediyor. Kahramankazan ilçesi sınırlarındaki Mürted Hava Meydan Komutanlığı tabelası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı yerdeyiz. 15 Temmuz akşamı 249 kişi hayatını kaybetti. 249 şehidimiz var. Binin üstünde gazimiz var. FETÖ terör örgütünün darbeyi planladığı yerdeyiz. Halk sokağa çıktı. Demokrasiyi aradı, hakkını aradı ve darbecileri püskürttü. Deniyor ki, 'Efendim sokağın hiçbir önemi yok. Neden sokağa çıkıyorsunuz?' Ben bunu söyleyenlere açık ve net şunu söylemek istiyorum; 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa inen bizim insanlarımız engellemedi mi? Engelledi. Demek ki demokrasiye de, adalete de her yerde her ortamda sahip çıkacağız. Adalet varsa demokrasi vardır, demokrasi varsa adalet vardır. İkisinin olmadığı yerde de zulüm vardır ve devlet yoktur" ifadelerini kullandı.



"PROVOKASYONLARA SAKIN ALET OLMAYIN"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradan bütün yetkililere sesleniyorum; yargı bağımsızlığından söz ediyorlar, yargıya talimatı ben vermiyorum onlar veriyorlar. Yargı bağımsızlığından söz eden yargıya talimat veriyor, savcıya talimat veriyor, 'iddianameleri getirin Adalet Bakanlığı gözden geçirecek ondan sonra işleme koyacaksınız' deniyor. Biz her yerde her ortamda adaleti, demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Ne derlerse desinler. Provokasyon, kışkırtıcılık yapıyorlar. Bizim üzerimize birilerinin saldırması için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz hiçbir yerde ve ortamda arkadaşlarıma söyledim, herkese de söylüyorum provokasyonlara sakın alet olmayın. Sizi tahrik edebilirler, biz inandığımız yolda adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz kutsal yoldur, adalet yoludur. Adaleti istiyoruz. Bütün inançların ortak temeli olan adaleti istiyoruz. O nedenle burada 15 Temmuz şehitlerini anıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize, sokağa çıkan bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Sabah erken saatlerde yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, Kahramankazan Saray mevkiinde yaklaşık 3 saat mola verdi. Molanın ardından Kahramankazan'a doğru yürümeye devam eden Kılıçdaroğlu, vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu, yürüyüş esnasında kendisine verilen beyaz güvercini havaya bıraktı.

