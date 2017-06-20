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15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler
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15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk Yüksek Askeri Şura-YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. 2017 YAŞ kararları büyük sürprizlere gebe. Kulislerdeki bilgilere göre YAŞ kararları TSK'nın tepe kadrosunu da sallayacak.

Yüksek Askeri Şura-YAŞ için geri sayım başladı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 40 gün sonra gerçekleştirilecek olan YAŞ öncesi kulislerde konuşulanları bugünkü köşesine taşıdı.

Abdülkadir Selvi'nin aktardıklarına göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılacak ilk YAŞ'ta büyük sürprizler olacak. YAŞ sonrası TSK'daki yapılanmayı Erdoğan'ın tavrının belirleyeceğinin altını çizen Selvi, TSK'nın tepe kadrosunda da deprem olabileceği sinyalini verdi. 

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşesinden YAŞ 2017 kararlarına ilişkin aktardıklarının detayları şöyle:

YAŞ'TA SÜRPRİZLER OLABİLİR

"... 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki Yüksek Askeri Şûra toplantısına 1 ay 10 gün kaldı. YAŞ'taki atamaları etkilemek için, bazı komutanlar hakkında dosyalar sızdırılmaya, haberler yazdırılmaya başlandı. Benden uyarması. Bu tür taktikler geride kaldı. Hatta ters tepebilir. Çünkü şûra çok farklı bir şûra olacak.

Yüksek Askeri Şûra'ya dönük çalışmalar başladı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın 2 yılı var.

Jandarma Genel komutanı Org. Yaşar Güler ile Genelkurmay 2. Başkanı Org. Ümit Dündar 15 Temmuz'dan sonra atandılar. Ama Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görevlerindeki 2 yıllık süre doluyor. Üç kuvvet komutanının durumunun ne olacağı belli değil. Teamüllere göre emekliye sevk edilip yerlerine yenilerinin atanması gerekiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler'in getirilmesi gerçekleşir mi, YAŞ engeline takılmayan bazı komutanlar için 1 yıl uzatma seçeneği kullanılır mı, belli değil. Çünkü, şûrada 15 Temmuz karnesi masaya yatırılıyor. Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile hava üs komutanlıklarının karargâhlarında önemli değişiklikler bekleniyor. Sürprizlere hazır olun derim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz sonrası yeni baştan bir yenilenmeyi mi tercih eder, yoksa kısmi değişikliklerle mi yetinir, o belli değil. Erdoğan'ın kararı şûranın kaderini belirleyecek.

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