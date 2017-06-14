15 Temmuz şehitlerinin mühimmatları sergilendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığında 15 Temmuz Gölbaşı şehitlerinin kullandıkları mühimmatlar müzede sergilendi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Harekat Daire Başkanlığında 15 Temmuz Gölbaşı şehitlerinin kullandıkları mühimmatlar müzede sergilendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde en sıcak noktalardan birisi olan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirilen hain saldırılar sonucunda şehit olan 51 kişinin hatıraları müzede yaşayacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı şehitlerinin 15 Temmuz'da kullandıkları ve patlamada parçalanan silahları, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki müzede sergilendi. (Zeynep Babacan - Burak Altun /İHA)
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