15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri kitap oldu

Gazeteci Yasemin Asan, 15 Temmuz'un hemen ardından acıları taze olan ailelerle görüşerek, şehitlerin hikayelerini kitaba dönüştürdü.

Gazeteci Yasemin Asan, 15 Temmuz'un hemen ardından acıları taze olan ailelerle görüşerek, şehitlerin hikayelerini kitaba dönüştürdü.

Gazeteci Yasemin Asan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından şehit aileleri ile görüşerek, geceye ait hikayeleri kitaplaştırdı. DEKMEB tarafından yayınlanan "15 Temmuz'da Şehit Düştüler, Başkent'i Düşürmediler" adını verdiği kitabında Asan, meşakkatli bir çalışma sonucu topladığı 15 Temmuz şehitlerinin hikayelerini birinci ağızdan anlattı.

Kitap için 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan 89 sivilin ailesi ile yüz yüze görüşüldü. Ailelerden 15 Temmuz gecesi şehitlerin evden nasıl çıktıkları, meydanlarda yaptıkları kahramanlıkları ve son sözlerinin neler olduğu kayıt altına alındı. Sunuş yazısında geçmiş dönemdeki darbeleri hatırlatan DEKMEB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse, "15 Temmuz gecesinde yaşananları kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak, o geceyi unutturmamak milli bir görevdir. Ankara'daki sivil şehitlerin kim olduklarını, o gece neler yaptıklarını, neler söylediklerini ve nasıl kahramanca canlarını feda ettiklerini anlatan; ailelerinin duygu ve düşüncelerini aktaran bu kitap böyle bir görev bilinci ile ortaya çıktı" dedi.



KİTABIN GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE VERİLECEK

Yasemin Asan, kitaptan gelecek gelirin bir kısmını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehitler için açtığı hesaba yatıracak.

Bu arada kitap, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nda tanıtıldı. Fuarın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asan'ın kitaplarının yer aldığı standı da gezip, kitap hakkında bilgi aldı. Yasemin Asan, imzalı bir kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

(Benan Özben /İHA)