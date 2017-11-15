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15 Temmuz şehitleri için Mersin'den İstanbul'a koşacak
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15 Temmuz şehitleri için Mersin'den İstanbul'a koşacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde amatör atlet olan Bekir Zengin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlara ve tüm şehitlere vefa borcunu ödemek için Mersin'den İstanbul'a koşarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı ile girecek. Zengin'in koşusu 42 gün sürecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde amatör atlet olan Bekir Zengin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlara ve tüm şehitlere vefa borcunu ödemek için Mersin'den İstanbul'a koşarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı ile girecek. Zengin'in koşusu 42 gün sürecek.
Tarsuslu amatör atlet Zengin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıl dönümüne 'Vefa Koşusu' ile hazırlanıyor. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Mersin'den İstanbul'a 'Vefa Koşusu' gerçekleştirecek olan Zengin, koşusunu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın desteğini alarak yapacak. Koşu için sıkı antrenman programına başlayan Zengin, Başkan Kocamaz'dan alacağı Türk Bayrağı ile 1 Haziran 2018 tarihinde Mersin'den koşmaya başlayacak.
Genç atlet Zengin, koşuyla ilgili yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitleri anısına uzun süredir bir şeyler yapmak istediğini belirterek, Başkan Kocamaz'dan aldığı destekle hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attığını söyledi. Zengin, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine vefa borcum olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir koşu düzenlemek istedim. 15 Temmuz Vefa Koşum için 1 Haziran'da Mersin merkezden Büyükşehir Belediye Başkanım Burhanettin Kocamaz'dan devraldığım Türk Bayrağı ile yola çıkacağım ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşumu sonlandıracağım. Ben koşumun sonunda köprüde Türk Bayrağımızı dalgalandırırken, şehit ailelerimizin ve Cumhurbaşkanımızın da orada olmasını diliyorum. Koşumu gerçekleştirirken Ankara'dan geçeceğim. Çünkü orada da şehitlerimiz oldu ve aileleri ile görüşmek istiyorum. 42 gün sürecek koşumun antrenmanlarına başladım. İki aydır sürdürdüğüm antrenmanlarım koşu başlayana kadar da devam edecek" dedi.
Koşuyu gerçekleştirebilmek için birçok yere başvurduğunu, yalnızca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden destek alabildiğini dile getiren Zengin, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koşu için görüştüm ve planımı anlattım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Destek için birçok yerle görüştüm ama elimden tutan Burhanettin Başkanımız oldu. Başkanımızla görüştükten sonra her şey değişti. Ben de bu desteği karşılıksız bırakmayacağım, Allah'ın izni ile koşu için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
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