Sivas 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ile Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) 15 Temmuz şehitleri anısına Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi.

Sivas 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) ile Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) 15 Temmuz şehitleri anısına Gökpınar Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi.

Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü'ne 15 Temmuz'u unutturmamak için MİDDER ve AKEM işbirliği ile tüplü dalış gerçekleştirdi. Berrak suyu ve turkuaz görüntüsüyle büyüleyen göle dalan dalgıçlar gölün 10 metre derinliğinde 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı pankart ile Türk Bayrağı açtı.

Etkinlik hakkında bilgi veren MİDDER İl Başkanı Ayhan Yılmaz, "Dernek olarak amacımız 15 Temmuz'u unutturmamak ve 15 Temmuz anısına faaliyetler yapmak. Şu anda gürün Gökpınar Gölü'nde 15 Temmuz'un sembolü haline gelen Ömer Halisdemir'in pankartı ve Türk bayrağını dalgıçlar sayesinde suyun tabanında açtık. Bu konuda bize yardımcı olan Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Belediyesine çok teşekkürler" diye konuştu.

Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nar ise "Gençler olarak amacımız kefenimizi giyerek çıktığımız bu dava yolunda havada, karada ve denizde yani insanlığın olduğu her yerde bu davayı güdeceğiz" dedi.

Daha önce yaptıkları çalışmalara değinen Nar, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

(Aydemir Kadıoğlu /İHA)