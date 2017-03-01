15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kartpostallık görüntü

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nda karpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mest eden görüntüler oluşturan yoğun sis, havadan drone ile görüntülendi.

Görüntülerde denizi örten sis nedeniyle arabalar bulutların üzerinden geçiyor gibi gözüküyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/İHA)