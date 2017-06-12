15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme başladı! Trafik felç

Çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapılacak çalışmalar kapsamında, Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı, karşı yönden alınan ek şerit ile 2'şer gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlendi.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.

TRAFİK DURDU

Öte yandan haftanın ilk günü ve çalışma olması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmt Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da 7-9 arası çok yoğun olan trafik ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürdü.