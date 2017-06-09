15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş başladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulaması bu gece itibariyle başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulaması bu gece itibariyle başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi bugün itibariyle başladı. HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. (Murat Solak / İHA)
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