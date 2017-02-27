15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü viyadüğüne çıkan bir genç, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen müzakereci polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen genç intihardan vazgeçti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü viyadüğüne çıkan bir genç, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen müzakereci polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen genç intihardan vazgeçti.

Olay, saat 11.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü viyadüğüne çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Genci gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine müzakereci polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı köprünün alt kısmına branda açtı. Bu esnada müzakereci polis de intihar etmek isteyen gençle konuşmaya başladı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen genç, intihar etmekten vazgeçti. Yaşanan intihar girişimini çevrede bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar pencerelerden izledi.

(Murat Horoz / İHA)