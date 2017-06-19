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15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri iftar sofrasında ağırladı
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15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri iftar sofrasında ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz'da Saraçhane Belediye Binası'nda şehit olanların yakınları ve gazi olan vatandaşları iftar sofrasında ağırladı. Programda konuşan Başkan Kadir Topbaş, '15 Temmuz günü Genel Sekreterimle telefonda defalarca görüştük. Burada değildim ama burada olsam aynı görevlendirmeleri yapardım' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz'da Saraçhane Belediye Binası'nda şehit olanların yakınları ve gazi olan vatandaşları iftar sofrasında ağırladı. Programda konuşan Başkan Kadir Topbaş, "15 Temmuz günü Genel Sekreterimle telefonda defalarca görüştük. Burada değildim ama burada olsam aynı görevlendirmeleri yapardım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane Belediye Binası'nda şehit olanların yakınları ve gazi olan vatandaşlarla birlikte Florya'daki özel bir Restoran'da iftar yaptı. Başkan Kadir Topbaş iftar programına eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte katılarak şehit yakınlarını ve gazileri tek tek selamladı. Masaları gezerek şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Topbaş'ın çocuklara çorba içirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Şehitlerin yakınlarının ve gazilerin sorunların dinleyen Başkan Kadir Topbaş, notlar alarak ekibine talimatlar verdi.

"OLAY GÜNÜ GENEL SEKRETERİMLE DEFALARCA TELEFONDA KONUŞTUK"
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin ağırlandığı iftar programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde Amerika'da bir toplantıya katılmıştım. Olay günü Genel Sekreterimle defalarca telefonda konuştuk. Belediyemizin işgal edildiğini söyledi ve bende kendisine 'Sayın Genel Sekreterim polisi, emniyeti çağırın. Bunlar halkın üzerine ateş ederler, bunlar gafildir, bunlar halkı hiçe sayarlar, katliama girerler, bunların göz dönmüş' dedim. Daha sonra görüşmelerimizde askerlerin ateş ettiklerinden bahsettiler. AKOM'un işgalinden bahsettiler bende hemen halkı oraya yönlendirin vatandaşlarımız onları oradan defeder diye bahsettim" dedi.

"BURADA DEĞİLDİM AMA BURADA OLSAYDIM AYNI YÖNETİMİ ORTAYA KOYACAKTIM"
Genel Sekreteriyle yaptığı konuşmayı anlatan Başkan Kadir Topbaş "Genel Sekreterim bana Trakya bölgesinden bir mekanize birliğin gelmekte olduğunu bizim yanımızda yani onlara karşı geldiğini söylediği zaman 'Hayır sakın ha, önce önünü kesin, sonra ordu komutanımız ve Valimizle görüşün ondan sonra açarsınız. Bu da bir hile ve tuzak olabilir. Önünü kesin sonra kararınızı verirsiniz' dedim. Gerçekten bize yardıma değil onlara takviye geliyorlarmış. 1'inci Ordu Komutanımız, şimdiki Genel Kurmay 2'nci Başkanı dedi ki, 'Onların önü kesilmesiydi, onlar işi zorlaştıracaktı. Onlar İstanbul'a desteğe geliyorlardı' dedi. Burada değildim ama burada da olsam aynı yönetimi ortaya koyacaktım. Bütün birimleri harekete geçirdim" diye konuştu.

"15 TEMMUZ GÜNÜ AMERİKA'DA CANLI 6 TELEVİZYON BAĞLANTISINA KATILDIM"
Televizyon ve medya yayınlarının desteklerinden bahseden Başkan Topbaş, "Şunu da gayet yakinen yaşadık ve biliyoruz ki, televizyonumuz ve medyamızın yayınlarıyla, destekleri vardı. Ben Amerika'da 6 televizyonda canlı yayına katıldım. Çocuklarımız, kucaklarımızda ki bebeklerimiz bu olayı yaşadı. Biz hep Çanakkale'yi anlatırken, bugün yüzyıl geçmeden bu olayı yaşadılar. Geleceğe karşı daha farklı hazırlandılar. Millet olmanın ne demek olduğunu gördüler, gelecekte acının, sıkıntının Allah korusun birtakım olayların olabileceğini gördüler" şeklinde konuştu.
Program sonunda Başkan Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, şehit yakınlarına ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.
(Mehmet Başa /İHA)

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