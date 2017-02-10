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15 Temmuz şehidinin gözünden 'Türkiye'nin Ulu Camileri' sergisi
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15 Temmuz şehidinin gözünden 'Türkiye'nin Ulu Camileri' sergisi

İstanbul Pendik'te 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen fotomuhabiri Mustafa Cambaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan 'Mustafa Cambaz'ın gözünden Türkiye'nin Ulu Camileri' fotoğraf sergisini açıldı.

İstanbul Pendik'te 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen fotomuhabiri Mustafa Cambaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Mustafa Cambaz'ın gözünden Türkiye'nin Ulu Camileri" fotoğraf sergisini açıldı.
Pendik Belediyesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi darbeciler tarafından şehit edilen foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın gözünden "Türkiye'nin Ulu Camileri" albümünde yer alan 56 özel fotoğraftan oluşan bir sergi açtı. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Yenişafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'a hazırlattırılan "Türkiye'nin Ulu Camileri" adlı çalışmada yer alan 56 özel parçadan oluşan fotoğraf sergisi Pendik Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açıldı.
Serginin açılışına Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Mustafa Cambaz'ın eşi Semra Cambaz, oğlu Alparslan Cambaz, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Şaban Abak ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışı öncesinde Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Mustafa Cambaz'in eşi ve oğluna plaket takdim etti. Sonrasında ise serginin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında programa katılanlar sergiyi gezdi.

"BABAMIN EN BÜYÜK HAYALİYDİ"
Yapılan sergiyle ilgili konuşan Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, "Babamın en büyük hayaliydi. Hiçbir ticari kaygı gütmeden bu işe girdi. 10 yıldır çalışıyordu. Nitekim şahadetinden 1 ay önce sergisiyle beraber kitabı duyurduk. Mutluluktan havalara uçuyordu. Ben de yanındaydım bütün süreçte. Asıl ben bundan sonra başlayacağım bir şeyler ortaya koymaya diyordu. Daha çeşmeler projesi vardı. İnşallah bundan sonra ben onun yarım kaldığı yerden devam edeceğim. Babamın ismiyle bir de kitap çıkmış olacak. Şehitler yaşıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.
15 Temmuz'da şehit olan Mustafa Cambaz'ın eserlerini gelecek nesillere buluşturmanın kendilerine düşen bir vazife olduğunu belirten Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Özenle Anadolu'nun mührü olan camilerin resimleri hazırlanmış. Sonra Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi bunu özenle koleksiyon haline getirmiş. Tabi Mustafa Cambaz gibi bu işi aşkla yapan sanatçı15 Temmuz'da da şahadet mertebesine erişmiş bir sanatçı olunca bunu yeni nesillerle buluşturmak bizim için vazife oldu. Bizde o vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki Pendikliler sergiyi gezdiklerinde gönüllerine çok şey katmış olacak. Sergiyi kimse kaçırmasın" diye konuştu.

SERGİ 10-28 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEZİLEBİLECEK
Sergi 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'in Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'na teslim ettiği 10 fotoğraftan seçilen oluşturulan Türkiye'nin Ulu Camileri koleksiyonundaki 56 özel fotoğraftan oluşturuldu. Cambaz, sergi için 2015 yılı içinde Anadolu'daki 118 ulu camiyi farklı iki mevsimde gezerek 10 binden fazla fotoğraf çekti. Bu fotoğraflardan seçilen bin kareden oluşan bir albüm hazırlandı. Türk kültür ve sanatına katkı sunmak amacıyla hazırlanmış olan sergi, bu albümden seçilen 56 fotoğraflardan oluşturuldu. Sergi 10- 28 Şubat tarihleri arasında Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde açık kalacak.
(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer/İHA)
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