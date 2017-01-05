Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
15 Temmuz kahramanları Torbalı'da o geceyi anlattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

15 Temmuz kahramanları Torbalı'da o geceyi anlattı

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak sokağa dökülenler o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak sokağa dökülenler o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

Torbalı Belediyesi, 15 Temmuz kahramanlarını anma adına anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz'u bizzat yaşayanlarla ilçe halkını Belediye Kültür Merkezi kongre salonunda buluşturan 'Tecrübe konuşuyor, İçimizdeki kahramanlar' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı'nın projesi olan 'içimizdeki kahramanlar' isimli programda 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak sokağa dökülenler o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı. Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programı izlemek için Belediye Kültür Merkezi'ne akın eden binlerce kişi duygu dolu anlar yaşadı. Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen salonda her yaştan insan dualarla 15 Temmuz şehitlerini yad etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in 15 Temmuz'u anlatan gösterisi izleyicilerden büyük alkış alırken Orhan Çakmak okuduğu marşlarla salonu coşturdu.

Efsane komutana alkış

İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda 15 Temmuz darbe girişiminde canını hiçe sayıp sıcak çatışma bölgelerine giden ve gazi olan tanıklar o gece yaşadıklarını salondakilere aktardı. Darbe gecesi tankların önüne çıkan Yaşar Yaldız, Genelkurmay Karargahına giren Abdullah İrgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarında eşini kaybeden Rukiye Dağ ve darbeciler tarafından iki bacağından vurulan Milli karateci İsmet Doğan'ın anlattıkları ilgiyle dinlendi. Efsane komutan Barış Dedebağı salondan büyük alkış aldı.

"Bir kez daha gurur duyduk"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkenin bölünme, hatta yok olma, işgale uğrama tehlikesi yaşadığını, belirterek şunları söyledi:

" Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını milletimiz canı pahasına püskürttü. Şimdi bize düşen bu hainliği asla unutmamak ve unutturmamaktır. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Akif Çağatay Kılıç' a ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Bin kişilik salonumuz yetersiz kaldı. Çoğu konuklarımız programı ayakta izledi. İlginin yoğunluğu dosta düşmana şu mesajı veriyor; dikkatliyiz, duyarlıyız, ayaktayız, ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı ve birliğimizi, kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun koruyacağız."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de kar alarmı verildi
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English