15 Temmuz kahramanı Ünal: 'Referandumu önemsiyoruz'

Bursa'da düzenlenen 'Şehit ve Gazileri Anma' programında 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı. Ünal, referandum sürecini de önemsediklerini söyledi.

Bursa'da düzenlenen "Şehit ve Gazileri Anma" programında 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı. Ünal, referandum sürecini de önemsediklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Giresun Espiye Ericek Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği "Şehit ve Gazileri Anma" programı Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, 15 Temmuz gazileri Sabri Ünal, Osman Nur Esen, Hasan Genç, Halil İbrahim Sağlık, Ahmet Belen, İsmail Sarıgül, Fatih Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. Program öncesinde konuşan 15 Temmuz gazilerinden Sabri Ünal, "15 Temmuz akşamı yaşananları milletimiz biliyor. Bunun canlı şahidi. Çünkü tek tek kahramanlardan söz etmiyoruz. Millet olarak el ele verip, bu zalim topluluğu bertaraf etmesinden bahsediyoruz. O akşam herkes Allah'ın takdiri neyse ona razı olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Kimileri yaralandı, kimileri şehit oldu. 15 Temmuz'u unutturmamak için gayretimize devam ediyoruz" dedi.

15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için gayretler içerisinde bulunduklarını anlatan Ünal, "Önümüzde bir referandum süreci var. Bu süreç son 5 yılda önümüze koyulan engellerin aşınmasında anayasa değişikliğinin mührü olacaktır. Referandumu önemsiyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda katılımcılara plaketler verildi.

