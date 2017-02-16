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15 Temmuz gecesi selayı engelemeye para cezası
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15 Temmuz gecesi selayı engelemeye para cezası

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi İmamı'na engel olmaya çalıştıkları iddiasıyla 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme', ' kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından yargılanan iki sanık adli para cezalarına çarptırıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camisi İmamı'na engel olmaya çalıştıkları iddiasıyla "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme", " kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından yargılanan iki sanık adli para cezalarına çarptırıldı.
İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bir önceki celse tahliye edilen sanıklar Kenan Gülşen ve Nait Yılmaz avukatlarıyla birlikte katıldı. İmam Mustafa Baki ise duruşmaya gelmedi. Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılan her iki sanığın beraatine hükmetti. Sanık, Kenan Gülşen, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 TL , diğer sanık Nait Yılmaz, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmekten" suçundan 6 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Olayın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan Gültepe Camisi imamı Mustafa Baki'nin talimatlar gereği camide ezan, sela ve bildiri okuduğu, imamın camiden çıktığı sırada dış kapıda iki sanık tarafından önünün kesilerek üzerine yüründüğü ve hakarete uğradığı iddia ediliyordu.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU
İddianamede, Kenan Gülşen'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Hakaret" suçlarından 6,5 yıldan 15 yıla kadar şüpheli Nait Yılmaz'ın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5,5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Tutuklu yargılanan sanıklar ilk duruşmada tahliye edilirken, imam Baki, Diyanet İşleri Başkanı'nın 'Şahsi davalarınızdan vazgeçin' tavsiyesi üzerine şikayetten vazgeçtiğini dile getirmişti.
(Başak Akbulut / İHA)

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