15 Temmuz gecesi Hulusi Akar'ın zorla götürülme anı

Darbe girişiminin ana davasının 2581 sayfalık iddianamesi tamamlandı. İddianamede Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli. İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları davacı olarak yer aldı. İddianamede darbe girişimini yöneten 'Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 kişiden oluştuğu belirtildi.

HULUSİ AKAR'IN DARBECİLER TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜĞÜ FOTOĞRAF DA YER ALDI

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürüldüğü ana ilişkin fotoğraf da iddianamede yer aldı.15 Temmuz darbe girişimine ait çarpıcı kareler

YAŞAR GÜLER'İN GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR

Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in kaçırılma görüntüleri de iddianamede yer aldı. Güler kaçırılma anını şöyle savcılık ifadesinde şöyle anlatmıştı:

"15 Temmuz 2016 saat 21.25 sıralarında makam odamda yalnız başıma çalışmaktaydım. Kapı çalındı. Girmesini söyledim. Birden bir patırtıyla ‘Yere yat yere yat' sesleri yükseldi. Odamda yaklaşık eğitim kıyafetli silahlı, silahların hepsi üzerime çevrilmiş 10 personeli gördüm. İçlerinden biri tekrar ‘Yere yat' şeklinde bağırdı. Ben de ‘Siz kimsiniz' diye sordum. Tekrar ‘Yere yat' diyerek üzerime saldırdılar. Ben bunlardan bir tanesini tutarak diğer tarafa fırlattım ve yere düştü. Bunun üzerine daha büyük bir öfkeyle üzerime çullandılar. Yüzükoyun yere yatırdılar, içlerinde bir tanesi kafama ayağıyla bastırdı. Ayaklarımı ve kollarımı ayırıp çekiyorlar. Ellerimi arkadan bağladılar. İlk başta ağzımı bantladılar.

O vaziyetteyken sivil biri sırıtarak omzuma vurdu. ‘Komutanım merak etmeyin bir tatbikat' diye alaycı ifadelerle konuşunca baktım benim emir subayım Mehmet Akkurt'tu. Ekibin yöneticisi olduğunu anladım. Kafama yüzümü kapatacak şekilde bere geçirdiler. Bu şekilde zorla beni kaldırdılar. Ben bu yapılanlara karşı direniyordum. Beni yerde sürükleyerek koridora çıkardılar."