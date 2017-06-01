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'15 Temmuz gecesi dışarı çıktım diye küfür yedim'
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'15 Temmuz gecesi dışarı çıktım diye küfür yedim'

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, '15 Temmuz'da dışarı ilk çıkanlardan biriydim; ama en çok küfür yiyen de bendim. Dışarı çıktım diye çok küfür yedim. 'Yalaka, git evine otur, sana mı kaldı' dediler' ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, "15 Temmuz'da dışarı ilk çıkanlardan biriydim; ama en çok küfür yiyen de bendim. Dışarı çıktım diye çok küfür yedim. 'Yalaka, git evine otur, sana mı kaldı' dediler" ifadelerini kullandı.
Kısa bir süre önce dünyanın en popüler yorumcularından İnna'nın, "Türkiye'de en çok sevdiğim şarkı Bu Akşam Ölürüm" açıklaması ile yeniden gündeme oturan Murat Kekilli, CRI Türk'de Michael Kuyucu'ya açıklamalarda bulundu. Şarkılarının Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde dinlendiğini söyleyen Murat Kekilli, "Özellikle Rusya'da şarkım çok tanınıyor, seviliyor, beni tanımıyorlar ama 'Bu Akşam Ölürüm' şarkımı çok iyi biliyorlar" dedi.
Kekilli, 1999 yılında hit olan "Bu Akşam Ölürüm" şarkısının popüler olduğu dönemlerde eleştirilerle adeta linç edildiğini söylerken, "O dönem memleketin bir sürü sorunu vardı, sanki ekonomik, siyasi ve diğer toplumsal sorunlar bitmişti de bana saldırmışlardı. O dönem çok yıprandım, çok üzüldüm. Ama yıllar geçmesine rağmen bende şarkımda ayakta kalmayı başardık" dedi. Murat Kekilli Michael Jackson ve Whitney Houston'un vokali ile düetler yapacağını söyledi.
Murat Kekilli, boşandıktan beş gün sonra yen yeni kız arkadaşı görüntülenen ve toplum tarafından sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan Mustafa Ceceli ile ilgili de, insanların üzerlerine gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Murat Kekilli, "Hata yapabiliriz. Hepimiz hata yapabiliriz. Üzülmüyor mudur Mustafa sizce? Üzülüyordur. Bu duruma Mustafa da üzülüyordur" dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ DIŞARI ÇIKTIM DİYE KÜFÜR YEDİM"
Murat Kekilli, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimine karşı ilk tepkiyi kendisinin verdiğini ve bunun için çevresinden çok ciddi tepkiler aldığını söyledi. Murat Kekilli, "15 Temmuz'da dışarı ilk çıkanlardan birisiydim; ama en çok küfür yiyen de bendim. Dışarı çıktım diye çok küfür yedim. 'Yalaka, git evine otur, sana mı kaldı' dediler. Saat 02.00'ye kadar küfür yedim. Saat 02.00'den sonra ne olduysa birden küfürler durdu. Yazdığım o tweet duruyor. İlk atılan tweetlerden birisidir. Vatan, millet gidiyor elden diye sokağa çıkan arkadaşlarım beni çağırdığında hiç durmadım, yürüyün çıkın dedim. İnsanları akaryakıt istasyonlarında, ATM'lerde kuyrukta görünce çok şaşırdım, yazıklar olsun dedim" dedi.

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