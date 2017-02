13.02.2017 14:44 15 Temmuz gazisinden referandumda 'evet' çağrısı

15 Temmuz darbe girişimini engellemek için Kahramankazan'dan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gelen ve burada bacağına 3 kurşun isabet eden 70 yaşındaki Mustafa Zorova, referandumda 'evet' kampanyasına destek oldu.

15 Temmuz darbe gecesi, Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gelen ve burada FETÖ'cü bir askerin ateş açması sonucu bacağından yaralanan 70 yaşındaki Mustafa Zorova, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' kampanyasına destek oldu. Kahramankazan'daki evinde oturduğu sırada gece saat 02.30 sıralarında camiden okunan selanın ardından yapılan anons üzerine 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne gelen ve burada bacağına 3 kurşun isabet eden Zorova, "Selanın ardından, 'Türkiye Cumhuriyetini seven, bayrağını seven, Allah'ını seven TAI'nin önüne gelsin' diye anons geçti. Ben de evden çıktığım gibi belediyesinin önüne gittim. Oraya vardığımda baktım halk bekliyor. 'Niye gitmiyorsunuz' diye sordum. Şoförler bana, 'gideni götürürüz biz gitmeyeni nasıl götürelim' dediler. Daha sonra bindik otobüse TAI'ye gittik. Nizamiyenin önüne vardık. Vardığımız gibi 'doldur kapat' dedi ve hemen vurdular bizi. Nizamiyedeki askere, 'Oğlum benim torunum Şırnak'tan geldi. Sen dedene nasıl kurşun sıkacaksın' deyince asker elinde kurşunla kaldı. Beni uzun boylu, kır kafalı, rütbeli subay vurdu. 3 tane kurşun sıktı. Ondan sonra yere düştüm, çare aradım yok. Askere, 'Oğlum ben ölmem. Belimde kemerim var. Bu kemeri çıkar bacağımı sıktır. Bir de ambulans çağır' dedim. O da bacağımı sıktı ve ambulans çağırdı" diye konuştu.

Bugüne kadar bacağından 16 kez ameliyat olduğunu belirten Zorova, "Perşembe günü Gülhane'de ameliyat oldum ve çok başarılı geçti. 'Bundan sonra 1 ameliyat daha olacaksın' dediler. 'Daha sonra ameliyat olmayacak' dediler. Bacağım şu anda çok iyi. Beni ameliyat eden bütün doktorlardan, personeline kadar hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hastanede ziyaret ettiğini de kaydeden Zorova, "Cumhurbaşkanımız; 'Geçmiş olsun Gazim, nasılsın iyi misin' dedi. Ben de, 'İyiyim Cumhurbaşkanım, sizleri gördüm daha iyi oldum' dedim. Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.



"BİR GAZİ OLARAK BENİM GÖRÜŞÜM BU"

Türkiye'nin yeni bir dönemece girdiğine dikkat çeken Zorova, şöyle devam etti:

"İnşallah 'evet' deriz, bizim için yeni süreç iyi olur. Kimseye işimizi saydırmayız. Çok rahat oluruz. Türkiye Cumhuriyeti en güzel lider devleti olur. Bir Gazi olarak benim görüşüm bu. Bal ile turşu yenir mi? Bal ile tereyağı yenir, turşu yenmez. En güzeli biz 'evet' deriz, çok güzel olur, çok iyi olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 'evet' diyeceğiz."

Doç. Dr. Mustafa Kürklü, 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'nın, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaklaşık 6 ay önce yüksek enerjili ateşli silah yaralanması sonucu getirildiğini ve getirildiğinde kaval kemiğinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kemik kaybının olduğunu söyledi. Yüksek enerjili ateşli silah yaralanmalarında kemiğin burada yok olduğuna dikkat çeken Kürklü, "Biz onu kendi kemiğine ilizarov okuyarak kemik transportu dediğimiz, kendi kemiğini günde 1 milimetre indirerek ilizarov cihazı ile tamamen o boşluğu kapattık. Şu anda 13 santimetre boşluğu kendi kemiği ile 3 ay içerisinde kapattık ve yaklaşık 3 ay sonra da cihazı tamamen çıkartacağız ve tedavisi tamamlanmış olacak. Bu ilizarov tedavisi Türkiye'de iyi uygulanan tedavilerden biridir. Bundan önce bu kemikler kesiliyor, ampüte ediliyordu. Mustafa Beye de bu teklif edilmiş ama şu anda kayıpsız olarak yürüyebilecek. Bu yaşta çok uygulanan bir tedavi değil ancak son derece başarılı bir tedavi oldu. Bundan sonra eşi ile birlikte çıkıp günde 2-3 kilometre yürüyüş yapacaklar ve birde beslenme çok önemli" dedi.

(İlker Turak /İHA)