15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede ziyaret ettiği 15 Temmuz Gazisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüntülü olarak görüştürdü. Erdoğan ardından gazinin ailesine ziyarete gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ı ziyaret etti. Babası Mustafa Yaman, başhekim ve doktorlarından bilgi alan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü olarak aradı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden ve yaklaşık 7 aydır yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Yaman'a görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hastanede de ziyaret edeceğini belirtti.

Bugün evlerine giderek ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, gazi Mehmet Yaman'a "Sesleri duyuyorsan gözlerini kapatıver. Evine gideceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazinin babasına ise "Şimdi evinize gideceğiz. Eviniz Ümraniye Devlet Hastanesinin yanındaydı demi" diyerek adres bilgisini aldı.

Yapılan görüntülü görüşmenin ardından gazinin babası oğlunun sağlık durumu hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi verdi.

YAMAN'IN EVİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başından yaralanan ve hastanede tedavi gören gazi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ümraniye İnkılap Mahallesi Uslu Sokak'ta oturan gazi Yaman'ın evine geldi.

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.