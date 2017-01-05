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15 Temmuz darbe girişimi tiyatro sahnesinde canlandırıldı
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15 Temmuz darbe girişimi tiyatro sahnesinde canlandırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında yaşananlar '15 Temmuz Karanlığa Karşı Direniş' adlı oyunda tiyatro perdesine aktarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında yaşananlar "15 Temmuz Karanlığa Karşı Direniş" adlı oyunda tiyatro perdesine aktarıldı.

Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği'nin girişimleriyle sahnelenen tiyatro gösterisinde Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında yaşananlar, tiyatro perdesine aktarıldı. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sahnelenen "15 Temmuz Karanlığa Karşı Direniş" adlı oyunla, darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar, gösterdikleri direnç, Şehit Ömer Halisdemir'in girişimi önlemek için ölüme yürümesi gibi olaylar perdeye aktarıldı. Sahnelenen oyunu izleyen davetliler, bazı sahnelerde gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu oyunu Türk milleti yazdı"

Oyununun yönetmeni Mehmet Tahir İkiler yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi yaşananları anlatmak için Rabbim bize bir imkan verdi. O gece yanı başımdaki arkadaşlarım şehit olmuştu. Ben o makama erişemedim üzülüyorum ama bir tiyatro sanatçısı olarak bunu anlatmam gerektiğini düşündüm. O gece ülkemin şahit olduğu her şeyi bütün Türkiye'ye anlatmalıydım. Çünkü unutulursa şehitlerimizin kanı boşa akmış olur. Türkiye'nin dört bir tarafına bunu anlatmalıyız. Ankara, İstanbul dışındaki vatandaşlarımıza bunu anlatabilecek bir senaryo haline getirdik. Ben yönettim ama bunu yazan Türk milletiydi. Her karesinde şühedamızın, gazilerimizin emeği var" ifadelerini kullandı.

Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği Başkanı Mahmut Karakaya, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz ile Müstakil Sahne Sanatları Derneğimiz arasında Allah nasip ederse protokol planlıyoruz. Bu protokol neticesinde 80, 90 imam hatipli gencimizi tiyatro eğitimiyle kazanmak istiyoruz. İmam hatiplilerin bu alanda da var olduğunu ispatlamak istiyoruz. Bunu da bir gala ile taçlandıralım istedik. 15 Temmuz darbe planını konu alan Direniş isimli bu oyunumuzu bu gece Allah nasip etti. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oynamak ayrı bir gurur meselesiydi bizim için" şeklinde konuştu.
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