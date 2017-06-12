'15 Temmuz Darbe Girişimi' çizgi roman oldu sponsor bekliyor

Adanalı Ressam-Karikatürist Erbil Işın, hain darbe girişimini çizgi romanla anlattığı '15 Temmuz Kahramanları' çizgi romanını bastıracak gücü olmadığı için devlet kurumlarından sponsor beklediğini belirtti.

Adanalı Ressam-Karikatürist Erbil Işın, hain darbe girişimini çizgi romanla anlattığı '15 Temmuz Kahramanları' çizgi romanını bastıracak gücü olmadığı için devlet kurumlarından sponsor beklediğini belirtti.

57 yaşındaki Erbil Işın, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve halkın verdiği mücadeleyi çizgi romanla anlatarak, yarınlara taşımaya karar verdi. 100 sayfa olan '15 Temmuz Kahramanları' çizgi romanını 10 aylık bir sürede tamamlayan Işın, kitabının 15 Temmuz 2017'den önce de hayırseverler tarafından bastırılıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmasını istiyor.



"7'DEN 77'YE HERKES OKUYABİLİR"

Bugüne kadar resim ve karikatürün yanında birçok çizgi roman çizdiğini anlatan Işın, '15 Temmuz Kahramanları' çizgi romanı için hayatının en önemli sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Çizgi romanı gelecek nesillere taşımak için yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız' sözünden etkilendiğini kaydeden Işın, "Bu sözden etkilendikten sonra ben de buna göre mesleğim olan çizgi romanımla bu olayı taçlandırmak istedim. Benim gönlümden geçen sayın cumhurbaşkanımızın kitabımı incelemesini istiyorum. Türkiye genelinde de kitabımın okunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanım kitabımı okuduktan sonra beni tebrik edeceğine inanıyorum. Kitabım 7'den 77'ye herkesin okuyacağı tarzda. Okuyan kişilerden teşekkür alacağıma inanıyorum ama ben teşekkür almak için bunu yapmadım. Gelecek nesillere bir ders niteliğinde anlatacak şekilde tasarladım" dedi.



"BU ÇİZGİ ROMANI HERKESİN OKUMASI İÇİN YAPTIM"

Çizgi romanına devlet kurumlarının sponsor olmasını istediğini anlatan Erbil Işın, "Ben bu kitabı ilk yaparken herkesin okuması için yaptım. Türk Hava Kurumu bu kitabı bassa havalimanlarında dağıtsa, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı bu kitaba bassa ben bu kitabı kütüphanelerde okunabilecek tarzda tasarladığıma inanıyorum. Bir yayın organı bile bunu bir kitapçık olarak verebilir" ifadelerini kullandı.

Işın, Aladağ Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Akgedik'in kitabına sponsor olmak istediğini fakat bu kitabın bin tane değil yüzbinlerce basılıp tüm Türkiye'de dağıtılmasını istediğini o yüzden sponsorluk teklifini şuanda kabul etmediğini kaydetti.

Ayrıca Ressam-Karikatürist Erbil Işın, kitabı ile birlikte sponsor bulmak için haftaya Ankara'ya gideceğini ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde yatıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kitabı göstermek istediğini sözlerine ekledi.

(Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli /İHA)