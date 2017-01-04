04.01.2017 13:35 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunun CHP'li üyelerinden basın toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, '15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir' dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir" dedi.



15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri, CHP Grup Yönetim Salonunda basın toplantısı düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP üyeleri olarak 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi, gecesi ve alınacak önlemler konusunda samimi bir çalışma içinde olduklarını savundu. Darbe ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasında kamuoyunda oluşan görüşün Darbe Komisyonunun görevini yapmadığı şeklinde olduğunu savunan Tanrıkulu, komisyonun AK Parti'nin engellemeleri ile karşılaştığını öne sürdü. Tanrıkulu, "Geldiğimiz aşamada sürecin nasıl işlediği ortaya çıkmamıştır, kimlerin ne tür rol aldıkları netlik kazanmamıştır. Ne şekilde başta TSK olmak üzere devlet kurumlarında örgütlendiği ortaya çıkmamıştır" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise, "Eğer bizim ülkemizde üst akıl, diğer devletler müdahale ediyorsa, bunu açığa çıkaracak olan Darbe Araştırma Komisyonuydu. Darbenin dış bağlantısı var mı? Eğer bu darbe başarılı olsaydı cumhurbaşkanının kim olacağını, başbakanın kim olacağını, bakanların kim olacağını, hangilerinin yerini koruyacağını biliyor musunuz? Bizim yok. Bizim bunları araştırmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu. Erdoğdu, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir. Darbeden sonra hemen OHAL ilan edildi. OHAL milli mutabakatla alınmadı. OHAL sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinde köklü değişiklikler yapıldı. Binlerce personel, hakim, savcı, asker tutuklandı, devletin sistemi çökertildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tahkir edildi. İçine yerleşmiş küçük azınlığa karşı kahramanca mücadele eden subayların, komutanlarımızın göz bebeğimiz olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, darbe sonrası yapılan değişikliklerle tahkir edildi."

