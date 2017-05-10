15 Temmuz'dan 6 gün sonra FETÖ üyelerine 13 maddelik talimat

İzmir'de, 367 sanığın yargılanıp beraat ettiği gizli bilgi ve belge bulundurma davasının soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 gün sonra 'Bylock' üzerinden FETÖ üyelerine gönderilen 13 maddelik bildiri ile talimat verildiği de yer aldı.

İzmir'de, 367 sanığın yargılanıp beraat ettiği gizli bilgi ve belge bulundurma davasının soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin İddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 gün sonra "Bylock" üzerinden FETÖ üyelerine gönderilen 13 maddelik bildiri ile talimat verildiği de yer aldı.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, İzmir'deki 'askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davası soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yaptıkları ve bazı bilgileri sızdırdıkları öne sürülen FETÖ/PDY üyesi 48'i tutuklu, 23'ü firari toplam 102 kişi hakkında iddianame hazırladı. Sanıkların 10 ila 15'er yıl hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen hafta kabul edilmesinin ardından, iddianamedeki ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyelerine "Bylock" programı üzerinden 13 maddelik bildiri gönderildiği bildirildi.



DARBE GİRİŞİMİ SONRASI 13 MADDELİK ÖNLEMDE NELER VAR?

İddianamedeki ifadelerde FETÖ üyelerine "Bylock" programı üzerinden gönderilen 13 maddelik mesajın acil koduyla geçildiği belirtildi. FETÖ üyelerine, "Bylock" programının silinmesi gerektiği ifade edilirken, telefonların da formatlanması gerektiği örgüt üyelerine bildirildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir şüpheliye ait laptopta yapılan incelemede talimatla ilgili şu bilgiler yer aldı:





"1- 'Bylock' silinsin. 2- Telefonlar formatlansın. 3- Hanım ve çocuklar mümkünse memlekete gönderilsin. 4- Aramalarda kim refakat edecek hazır olsun. 5- Evimizde dijital hiçbir şey olmasın. 6- Bodymiz kimse irtibatlanılsın. 7- Gözaltı ve sonrasında emniyete hanımlar gitmesin. 8- Görüşmeleri avukatlar yapmalı, aileler avukatlar üzerinden bilgi almalı. 9- Arama kararının bir suretini alıp avukatı ile inceleyip hemen itiraz etsin ve hemen hakime çıkmak istediğini söylesin. 10- Aramalarda kesinlikle avukat istensin ve arama yapacak polislerin üzerinin aranmasını istesin. 11- Arama kararında ki saat ve adrese dikkat etmeli. Tutanak mutlaka okunmalı. İmza aşamasında gerekirse ben imzalamıyorum size güvenmiyorum diyerek imza atılmamalı, aramada usulsüzlükler yapılmışsa bunlar zapt altına alınmalı ve tutanağa geçirilmeli. 12- Bizzat soruşturma dosyasını okumadan kesinlikle ifade vermeyeceğim demeli ve polisin soracağı bütün soruları dinledikten sonra ifademi savcıya vereceğim desin ve susma hakkını kullansın. Savcıya geldiğinde dosyayı incelemek isteyip ondan sonra avukatı ile görüşerek ifade vereceğini söylesin ve itiraz dilekçesini dosyaya eklesin. 13- Ev aramalarında 3-4 tane hatta aramaya gelen polis adedince avukat veya refakatçi olmadan aramaya izin verilmesin. Odalar avukat veya refakatçi beraberliğinde aransın. Birileri aramaya nezaret ederken diğeri kamerayla kayıt yapmalı. Yatak odası mahremiyetinde yapılan aramalar için mutlaka bayan polis talep edilmeli."

