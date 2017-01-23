Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor

15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeyince birliğinden çıkarak İstanbul'a kaçmak istediği ileri sürülen binbaşı tarafından başından vurarak öldürülen şahsın ailesi, şehitlik bekliyor.

15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeyince birliğinden çıkarak İstanbul'a kaçmak istediği ileri sürülen binbaşı tarafından başından vurarak öldürülen şahsın ailesi, şehitlik bekliyor.
Ailenin Avukatı Andıç, dosyanın detaylı incelenmesi konusunda savcılığa defalarca başvurduklarını ifade ederek, "Müvekkilim Mustafa Kavlak, 18 Temmuz'da evinden çıkıp iş yerine giderken Çankırı caddesi üzerinde aracı gasp ediliyor ve firarı binbaşı Ünsal Turan tarafından şehit ediliyor. Bu konuyla ilgili savcılık aşamasında bir çok eksiklikler var, soruşturmanın devamı yönünde müracatlarımız oldu. Ünsal Turan 15 Temmuz darbe gecesi kendi birliğindeyken bir çok olaya karışıyor, darbe başarısız olunca kendiliğinden emniyete gidiyor ve bazı itiraflarda bulunuyor. Emniyetten çıktıktan sonra 18 Temmuz günü İstanbul'a kaçmak için önce bir taksiye biniyor, taksici şüphelenince havaalanı yolu üzerinde indiriyor. Daha sonra o esnada oradan geçen müvekkilimin arabasının önüne silahla atlıyor ve aracını gasp ediyor. Başına silah dayıyor ama müvekkilim direnince ve polisler de gelince bir mücadele oluyor, mücadelede müvekkilimi başından vurarak şehit ediyor. Devam eden çatışmadan sonra Turan yakalanarak emniyete tekrar götürülüyor, aynı zamanda üzerinden de 1 dolar çıkıyor, bu konuda savcılığa defalarca müracaat etmemize rağmen dosya Cumhuriyet Savcılığı tarafından değil normal savcılık tarafından devam ediyor" diye konuştu.

"KHK UYGULANMIYOR"
Herhangi bir gerekçe verilmeden taleplerinin değerlendirilmediğini savunan Andıç, "667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddesi çok açık diyor ki, '15 Temmuz ve devam eden sürede emniyet güçlerine yardım eden ve hayatını kaybedenler şehit kabul edilir'. Buna rağmen bizim bütün soruşturma dosyası evraklarını da sunduğumuz halde şehit kabul edilmedi. Herhangi bir gerekçe olmaksızın. Normal adli vakadır diyerek şehit kabul edilmiyor, oysaki bu kişinin üzerinden 1 dolar çıkıyor ve ortada kişinin müvekkilimi vurduğuna dair kendi ifadeleri var. O tarihte birliğindeki kamera kayıtlarının incelenmesi, kişinin ifadelerinin detaylı araştırılması ve telefon kayıtların dosyaya eklenmesini talep etmemize rağmen, hiçbiri değerlendirilmedi ve dosya normal kasten adam öldürme olarak değerlendirilmiştir. Benim tek talebim kişilerin komisyon tarafından şehit aile olarak kabul edilmesi" diye konuştu.

"KARNELERİNİ ALDILAR BABALARINA GÖSTEREMEDİLER"
Mağdur olduklarını vurgulayan Kavlak ise, "Olay belli, bize hiç sormasınlar direkt mobese kayıtlarına baksınlar. Biz rahat yaşayamıyoruz, çocukların uyuması çok zor, yanlarında bir şey konuşamıyoruz. Karnelerini aldılar babalarına gösteremediler, kendimde psikolojik ilaç kullanıyorum. Allah'tan başka kimsem yok, 4 çocuğumlayım. Ben maddi yönden de manevi yönden de güçlü değilim. Çocuklarımın hakkını, onunda kahrolmasını istiyorum. Başbakanlık olsun, Pursaklar Kaymakamlığı olsun sahip çıktılar. Tek istediğim, şehit isminin de verilmesi" ifadelerini kullandı.



Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bu araçtan sağ çıktılar
Konyaspor'da izin bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bu araçtan sağ çıktılar
Bu araçtan sağ çıktılar
Konyaspor'da izin bitti
Konyaspor'da izin bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Sosyal medyada dini ve milli içerikli hesaplar...
Sosyal medyada dini ve milli içerikli hesaplar...
Silahlı kavga ölümle bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Silahlı kavga ölümle bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi
Bahçeye atılmış suiksat silahı bulundu
Bahçeye atılmış suiksat silahı bulundu
15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor
15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English