15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor

15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeyince birliğinden çıkarak İstanbul'a kaçmak istediği ileri sürülen binbaşı tarafından başından vurarak öldürülen şahsın ailesi, şehitlik bekliyor.

15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşmeyince birliğinden çıkarak İstanbul'a kaçmak istediği ileri sürülen binbaşı tarafından başından vurarak öldürülen şahsın ailesi, şehitlik bekliyor.

Ailenin Avukatı Andıç, dosyanın detaylı incelenmesi konusunda savcılığa defalarca başvurduklarını ifade ederek, "Müvekkilim Mustafa Kavlak, 18 Temmuz'da evinden çıkıp iş yerine giderken Çankırı caddesi üzerinde aracı gasp ediliyor ve firarı binbaşı Ünsal Turan tarafından şehit ediliyor. Bu konuyla ilgili savcılık aşamasında bir çok eksiklikler var, soruşturmanın devamı yönünde müracatlarımız oldu. Ünsal Turan 15 Temmuz darbe gecesi kendi birliğindeyken bir çok olaya karışıyor, darbe başarısız olunca kendiliğinden emniyete gidiyor ve bazı itiraflarda bulunuyor. Emniyetten çıktıktan sonra 18 Temmuz günü İstanbul'a kaçmak için önce bir taksiye biniyor, taksici şüphelenince havaalanı yolu üzerinde indiriyor. Daha sonra o esnada oradan geçen müvekkilimin arabasının önüne silahla atlıyor ve aracını gasp ediyor. Başına silah dayıyor ama müvekkilim direnince ve polisler de gelince bir mücadele oluyor, mücadelede müvekkilimi başından vurarak şehit ediyor. Devam eden çatışmadan sonra Turan yakalanarak emniyete tekrar götürülüyor, aynı zamanda üzerinden de 1 dolar çıkıyor, bu konuda savcılığa defalarca müracaat etmemize rağmen dosya Cumhuriyet Savcılığı tarafından değil normal savcılık tarafından devam ediyor" diye konuştu.



"KHK UYGULANMIYOR"

Herhangi bir gerekçe verilmeden taleplerinin değerlendirilmediğini savunan Andıç, "667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddesi çok açık diyor ki, '15 Temmuz ve devam eden sürede emniyet güçlerine yardım eden ve hayatını kaybedenler şehit kabul edilir'. Buna rağmen bizim bütün soruşturma dosyası evraklarını da sunduğumuz halde şehit kabul edilmedi. Herhangi bir gerekçe olmaksızın. Normal adli vakadır diyerek şehit kabul edilmiyor, oysaki bu kişinin üzerinden 1 dolar çıkıyor ve ortada kişinin müvekkilimi vurduğuna dair kendi ifadeleri var. O tarihte birliğindeki kamera kayıtlarının incelenmesi, kişinin ifadelerinin detaylı araştırılması ve telefon kayıtların dosyaya eklenmesini talep etmemize rağmen, hiçbiri değerlendirilmedi ve dosya normal kasten adam öldürme olarak değerlendirilmiştir. Benim tek talebim kişilerin komisyon tarafından şehit aile olarak kabul edilmesi" diye konuştu.



"KARNELERİNİ ALDILAR BABALARINA GÖSTEREMEDİLER"

Mağdur olduklarını vurgulayan Kavlak ise, "Olay belli, bize hiç sormasınlar direkt mobese kayıtlarına baksınlar. Biz rahat yaşayamıyoruz, çocukların uyuması çok zor, yanlarında bir şey konuşamıyoruz. Karnelerini aldılar babalarına gösteremediler, kendimde psikolojik ilaç kullanıyorum. Allah'tan başka kimsem yok, 4 çocuğumlayım. Ben maddi yönden de manevi yönden de güçlü değilim. Çocuklarımın hakkını, onunda kahrolmasını istiyorum. Başbakanlık olsun, Pursaklar Kaymakamlığı olsun sahip çıktılar. Tek istediğim, şehit isminin de verilmesi" ifadelerini kullandı.

