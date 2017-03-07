'15 Temmuz'da meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındı'

Başbakan Binali Yıldırım, '15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Kadın, yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Kadın, yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Dünya Kadınlar Günü Buluşması etkinliğine katıldı. Swiss Otel Grand Efes'te düzenlenen geceye iş, siyaset ve sanat dünyasından kadınlarla bir araya geldi.



KADINLARDAN BAŞBAKAN İLE SELFİE YARIŞI

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile katıldığı geceye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Partili ilçe kadın belediye başkanları, milletvekillerinin yanı sıra ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Pınar Aylin gibi isimler de katıldı. Gecede Başbakan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek isteyen kadınlar adeta selfie yarışına girdi. Kadınları kırmayan Başbakan Yıldırım da elinden geldiğince fotoğraf tekliflerini geri çevirmedi.



"15 TEMMUZ'DA MEYDANLARA İNENLERİN YÜZDE 51'İ KADINDIR"

Gecede kadınlara hitap eden Başbakan Yıldırım, "Cephede savaş olur kadınlarımız en önde. Bakın 15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor. Evladını da en iyi şekilde yetiştiriyor. Dolayısıyla anneler, bacılar yerine göre anne,yerine göre evlat, yerine göre anneanne, yerine göre çocuk. Hepsi toplumun temel direği, iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.



"SİZE DE BAKAN BİR BAŞBAKAN VAR O DA BURADA"

Başbakan Binali Yıldırım esprili bir dille de kadınların her işi başarı ile yapmasına işaret ederek, "Bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var, Başbakan var. O da burada gördüğünüz gibi" dedi.



"15 TEMMUZ'DA KADINLARIN MÜCADELESİNİ HANGİ KELİME ANLATIR"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yedi düvele kadını ile genci ile yaşlısıyla milli irade destanının nasıl yazılacağını gösterdiğine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Onlar genç kuşakların bu ülkede bağımsız yaşamaları için ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için kendilerini feda ettiler. Şerife Boz, hatırlayın bir kamyonun direksiyonuna geçmiş yanına başka bir kadın arkadaşını almış, darbecilere karşı koymak için yollara çıkmış. Bunlar hepimizin zihninde yer etmiş. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tankların üstüne korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir. O gece 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Milletimiz onları asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.



İZMİR TEMASLARI DEVAM EDECEK

Başbakan Binali Yıldırım, yarın da İzmir temaslarına devam edecek. İzmir- İstanbul Otoyolunun Kemalpaşa bağlantısını hizmete açacak olan Başbakan, daha sonra Kınık'ta miting yapacak ve ilçeye ilk doğalgazı verme törenine katılacak. Yıldırım, Aliağa'da STK temsilcileriyle bir araya geldikten sonra kentten ayrılacak.

(Mihrap Düzöz - Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)