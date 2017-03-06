15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu

"15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı olarak görev yapan Korgeneral İlhan TalU, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Karargâhı'na gelip, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler ile görüştüğünü gördü. Bu nedenle gece saat 03.00 olarak planlanan darbe girişimi erkene alındı. Şüphelinin darbe girişiminin geriye çekilmesinde önemli rolü oldu."

Bu satırlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Kocaman koordinasyonunda, Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, Cumhuriyet savcıları İstiklal Akkaya, Kemal Aksakal'ın hazırladığı iddianameden.

"ASKERLERE YOL GÖSTERDİ"

İddianamede Talu'nun 15 Temmuz saat 21.23'te Genelkurmay Karargâhı'nı ele geçirmek için içeri giren darbeci Özel Kuvvet görevlilerinden bir gruba bina içinde yol gösterdiği anlatıldı.

"ATAMA YAPTI"

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde 16 Temmuz günü saat 18.30'da gözaltına alınmasından yaklaşık bir saat önce Talu'nun, Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın 2. Ordu Komutanlığı'na atanmasına ilişkin emri MEDAS sistemiyle gönderdiği de belirtildi.

(Yılmaz, kalkışmanın ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan ihraç edildi.)

"SAVCILARI YÖNLENDİRMEK İSTEDİ"

İddianameye göre ‘Talu'nun gözaltına alındıktan sonra odasında yapılan aramada, soruşturma makamlarını yanlışa düşürmeye sevk edebilecek ifadelerin yazılı olduğu' bir not bulundu. Talu'nun soruşturmayı yürüten Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'e hitaben yazdığı 19 Temmuz tarihli notta, ‘Darbe konseyi tarafından hazırlanan atama listesinde bir üst rütbeye atandırılan veya görevine devam ettirilen görevlilerin halen görevde bulunduğu ve komuta kademesindeki görevlilere talimatlar verebilecekleri düşünüldüğünden, gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne teslimi' ifadeleri yer aldı.