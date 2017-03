'15 Temmuz'da başarısız olanlar ortadan çekilmedi'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da başarısız olan şer güçlerinin ortadan çekilmediğini, bir takım algı operasyonları ile ekonomiye zarar vermeye çalıştığına dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) düzenlenen 'İstihdam Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, belediye başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yakın tarihte yaşanan ekonomik krizlerle önünü göremeyen bir ülke olduğunu hatırlattı. 1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'nin ekonomik krizler sonucu önünü göremeyen bir ülke haline geldiğini, özellikle 1990'lı yıllar ile 2000-2001 yılı krizlerinde 580 milyar dolar bir fatura ödeyerek kalkınma performansının olumsuz etkilendiğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye 1. ve 2. Sanayi devrimini 70-80 yıl geriden takip etti. 3. Sanayi Devrimi'ne ise 30 yıl gecikmeli girdi. Ancak Türkiye 4. Sanayi Devrimi'ni kaçırmamak ve ayak uydurmak mecburiyetindedir. Bunun için istihdam seferberliğine ihtiyaç var" dedi.



"1 İSTİHDAM" ÇAĞRISI

İş dünyasının bu istihdam seferberliğinde mevcut istihdam kapasitelerine "1 kişilik istihdam" daha eklemelerini isteyen Kurtulmuş, "Bu seferberlikte her işletme mevcut istihdam kapasitesine ek olarak 1 kişi daha istihdam ettiğinde Türkiye genelinde 2 milyon bir istihdam oluşturulacaktır. Bunun için asgari ücretin yarısı devlet tarafından ödenecektir. Özellikle Ordulu iş adamlarımızdan bu konuda destek bekliyorum. Üretim seferberliğinin ortaya çıkarılması için her türlü teşvik uygulamasını yapıyoruz. 23 ilimizi kapsayan cazibe merkezleriyle Türkiye'nin üretim gücünü artıracak yeni teşvikler düşünüyoruz. Ordu ilimizde dahil olmak üzere illerimizin tamamında 'Ben üretim yapacağım' diyen her arkadaşımızın önünü açmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.



"BİZİ ZAYIFLATMAK İÇİN AYAĞIMIZDAN ÇEKİYORLAR"

Türkiye'nin bölgesinde ve Orta Doğu coğrafyasında en önemli, en güçlü ve en büyük ülke olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunu önlemek için emperyal ve terör örgütlerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Türkiye bu bölgenin, bu coğrafyanın en büyük ülkesidir. Bu coğrafyada oynan oyunların, küresel emperyal güçlerin Ortadoğu coğrafyasında oynadıkları oyunları bilen ve bozabilecek kapasiteye sahip olan tek ülkeyiz. Onun için Türkiye'nin ayaklarından çekiyorlar. Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, bir taraftan Suriye ve Irak'taki terör örgütlerinin ortaya çıkardığı atmosfer, bir taraftan FETÖ Türkiye'yi ayaklarından çekerek hızlı bir şekilde yükselmesini önlemek istiyor. 10 yıl önce bin dolarlık kişi başı geliri olan bir Türkiye'nin çıkardığı sesin az bir karşılığı vardı. Ama bugün 10 bin dolarlık geliri ile Türkiye'nin ağırlığını artmaktadır. İnanın 10 yıl sonra 25 bin dolar kişi başı geliri olan Türkiye'nin ağırlığı tahmin ettiğimizden çok daha fazla olacaktır" şeklinde konuştu.



"DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASI ŞER GÜÇLERİN OYUNUNU BOZDU"

Kurtulmuş, devlet-millet kaynaşmasının da önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Devlet millet el ele olmadan hiçbir ülkede tam manasıyla kalkınma sağlanamaz. Devlet millet nasıl el ele olur, bunu 15 Temmuz akşamı gördük. Millet, 15 Temmuz'da bu ülkenin önünü kesmek isteyenlerin, bu ülkeyi yabancı işgale hazırlamak isteyenlerin, bu ülkede bir iç savaş çıkarmak isteyen FETÖ ve onların çetelerinin oyunlarını bozmak için sokaklara döküldü. 15 Temmuz şehitlerine Allah rahmet eylesin. Milletimiz büyük bir başarı destanını ortaya koydu. İşte 15 Temmuz gösterdi ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanının 'sokaklara çıkın' demesiyle tankların önüne çıkıp onları nasıl durdurduğunu gördük."



"ALGI OPERASYONLARINI BERTARAF ETTİK"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak bu şer güçler, 15 Temmuz'da başarısız olanlar, başarısız olduktan sonra ortadan çekilmediler. Bir takım algı operasyonları yaparak Türkiye'nin üzerinde baskı oluşmasını sağlamaya çalıştılar. Mesela bir takım spekülasyonlarla, bir anda hiç bir gereği yokken hiçbir ekonomik gerekçesi yokken Türkiye'de döviz aldı başını gitti mi? Gitti. Yine devlet millet kaynaşmasıyla, milletin dövizlerini bozacağını hiç kimse tahmin etmedi. Milletimiz sağ olsun, 300-500 dolarını getirip bozdurdular. Herkes dolar 4-5 lira olacak diyordu biz de diyorduk ki 'hiç merak etmeyin, dolar makul bir seviyeye iner' dedik. Şimdi belli bir seviyeye indi, şimdi çok açık söylüyorum daha da aşağı inecek. Şimdi bir takım derecelendirme kuruluşları var. TV'lerde seyrettiğimiz zaman sanıyoruz ki bunlar dünyanın önemli kuruluşları. Evet, iyi ekonomistleri vardır ama rapor hazırlayan şirketlerdir bunlar. Bir derecelendirme kuruluşu bir ülkenin ekonomisini iyi değil dediği zaman o ülkenin ekonomisi yıkılıyor manasına gelmez. İşte bu derecelendirme kuruluşları üzerinden spekülasyonlar yaptılar. Türkiye ekonomisinin yatırım yapılamaz hale geldiğini söylemeye çalıştılar. Çok şükür onu da bertaraf ettik. Şimdi göreceksiniz, önümüzdeki dönemde hele 16 Nisan'da çok kuvvetli bir devlet ortaya çıktıktan sonra yabancı yatırımcılara da Türkiye'yi anlattığımızda çok ciddi yatırımlar yapılacaktır. Ama bunu sadece dışarıdan beklemek olmaz. Bu taşın altına bizim de elimizi sokmamız lazım. Bu yüke omuz vermemiz, omuz atmamız lazım. Ve inşallah Türkiye en kısa zamanda sizlerin gayretleriyle çok daha güçlü bir devlet haline gelecektir."

