AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, '15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi toz duman olurdu' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi toz duman olurdu" dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ettikten sonra şehir merkezinde kısa bir inceleme turu yaptı. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal, parti binası önünde vatandaşlara hitap etti. Ünal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan krizleri görüyoruz. Küresel ölçekte yaşanan krizleri görüyoruz. Türkiye'ye oynanan oyunları görüyoruz. Şuanda Katar üzerinden yaşananları, bölgenin, Körfez'in yaşadıklarını görüyorsunuz. Küresel güçlerin bölgeyi nasıl dizayn etmeye çalıştıklarını hepimiz görüyoruz. Ve Türkiye'nin dimdik ayakta ve benim mahallemi, benim içinde olmadığım, benim oturmadığım bir masada düzenlemenize izin vermeyeceğim dediği için Türkiye'ye hangi baskıların yapıldığını görüyorsunuz. Dün Hatay'da da söyledim. Bütün bu sorunlar yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider önümüzde olmasaydı Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Şu anda Suriye krizi yaşanırken, Irak'ta bu kriz yaşanırken, Türkiye'nin dört bir tarafı ateş çemberindeyken eğer Türkiye'nin içinde güçlü bir siyasi irade, sağlam bir irade, güçlü bir liderlik olmasaydı Türkiye'nin hali ne olurdu kardeşlerim? Bu kadar saldırıya rağmen. 15 Temmuz başka bir ülkenin başına gelseydi, bırakın kendini toparlamayı toz duman olurdu. Biz o kadar güçlü bir ülkeyiz ki, 16 Temmuz sabahı kalktık normal hayatımıza devam edecek kadar güçlü bir şekilde yolumuza devam ettik" dedi.

(Muhammet Özer - Halil Koyun / İHA)