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15 Temmuz 7 farklı dilde anlatıldı
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15 Temmuz 7 farklı dilde anlatıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan kamu spotu ile özellikle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlara ulaşmayı amaçladı. Hazırlanan kamu spotu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kurum olarak yaptıkları bu çalışma ile özellikle yabancı kamuoyunu kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Koca, söz konusu sürecin dünya kamuoyunca tam olarak anlaşılamadığının bilincinde olduklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin ağzından nesnel bir anlatımla gerçeklerin anlatılıp, Türkiye üzerinde oluşturulan olumsuz algıyı kırmayı amaçlayan kamu spotu ile 7 farklı dilde 15 Temmuz darbe süreci ve yaşananlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Koca, hazırlanan kamu spotunun görsel medya ve kurumun elektronik ağ adresinde yayınlanacağını da ifade etti.
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