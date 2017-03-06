15 nokta daha özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ'da terörle mücadele kapsamında 5 ilçede 15 nokta özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ'da terörle mücadele kapsamında 5 ilçede 15 nokta özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölge 18 Mart'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesi Gortil, Hertibe bölgeleri, Arıcak ilçesi Görese 1, Görese 2 bölgeleri, Karakoçan ilçesi Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgeleri, Palu ilçesi Akdağ, Haydar Yaylası, Deştibotan Yaylası bölgeleri olduğu bildirildi.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)