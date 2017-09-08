08.09.2017 21:30 15 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı

ABD Senatosu, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası mağdurları için 15.2 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı. ABD Senatosu, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgası mağdurları için 15.2 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 80'e karşı 17 oyla öncelikle 7,85 milyar dolarlık yardım paketi şeklinde kabul edilen tasarı, 15.2 milyar dolara çıkarıldı. Tasarının Trump tarafından imzalanması bekleniyor.

Ayrıca Senato, ABD'nin borç limitinin 3 ay süreyle artırılması teklifini de kabul etti. Böylece, ABD Federal Hükümetinin 8 Aralık'a kadar finanse edilerek faaliyette kalması sağlanmış oldu.

(Hasan Çelik / İHA)

