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15 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
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15 kişinin öldüğü bombalı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20 Haziranda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 20 Haziranda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Hükümet binasına yönelik saldırıda çoğu sivil 15 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bomba yüklü aracın infilak ettiği anlar ve ardından ortaya çıkan alev topu görülüyor. Ardından ortalığı bir toz bulutu kaplıyor.

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