16.11.2017 13:44 15 kişilik minibüsten 29 öğrenci çıktı

Amasya'da trafik polislerinin yol kontrolü yaparken durdurduğu 15 kişilik köy minibüsünden çoğu ilkokullu olmak üzere 29 öğrenci çıktı. Amasya'da trafik polislerinin yol kontrolü yaparken durdurduğu 15 kişilik köy minibüsünden çoğu ilkokullu olmak üzere 29 öğrenci çıktı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Boğazköy mevkisinde durduğu köy minibüsüne binen polis memuru ayakta balık istifi taşınan öğrencilerle birlikte tümünü tek tek saydı. Araçta 29 öğrenci bulunması ve koltuklarda da emniyet kemeri düzeneği olmaması üzerine sürücü hakkında servis araçlarının taşıma yönetmeliğine aykırı hareketten işlem yapıldı.

Ekiplerin geçen hafta yaptıkları denetimlerde toplam 109 okul servisi ve yolcu taşıyan araçtan 39'una 7 bin 7 TL cezai işlem uygulanmıştı.

(Murat Çelik / İHA)

