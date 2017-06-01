Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan İskenderiye şehrinde 15 katlı bina yan yattı.

Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan İskenderiye şehrinde 15 katlı bina yan yattı.

Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan İskenderiye şehrinde yan yatan 15 katlı bina vatandaşları korkuttu. Yan yatmaya devam eden binada yaşayan vatandaşlar binayı terk etti. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, binayı tahliye etti. Yetkililer, elektrik ve gazı keserek olası bir patlamaya karşı önlem aldı. Yetkililer çökmekte olan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

İskenderiye Valisi Muhammed Sultan yaptığı açıklamada, "Çöken binanın etrafındaki tüm binaları boşalttık. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Bölgede çökmeden kaynaklı oluşabilecek sorunlara karşı İskenderiye tramvay hattı seferleri durduruldu" dedi. Sultan ayrıca binadan tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.

Vali Sultan, binanın çökme sebebinin araştırıldığını belirterek sorumluların bulunacağını aktardı.

(Ammar Hasan / İHA)